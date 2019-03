La unidad como la mejor forma de evangelizar Pedro J. Piqueras Ibáñez, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 26 de marzo de 2019, 16:13 h (CET) El Papa Francisco habló en Quito, con motivo de su viaje a Ecuador, ante los representantes de la sociedad civil, de la necesaria defensa de los derechos y libertades. Las palabras del Papa son una pura actualización del Evangelio, cualquiera que sea el tema que aborde. En su visita a Ecuador, Francisco dejó una profunda huella pastoral en la que sobresale su invitación apremiante a vivir la unidad, para que según las palabras de Jesucristo en la última Cena, “todo el mundo crea”.



Pero es precisamente a este mundo herido por el pecado, al que Jesús envía a cada uno de los cristianos, cuya respuesta no puede ser la de hacerse los distraídos o alegar falta de medios: la respuesta es la unidad. Esta palabra encierra en toda la propuesta del Evangelio: reconocer al otro, construir puentes, estrechar lazos y ayudarnos mutuamente a llevar las cargas, sostenidos por la gracia de Dios. La propuesta lanzada por el Papa desde Ecuador a toda la Iglesia consiste en vivir gozosamente la unidad como la mejor forma de evangelizar. Un mensaje para no olvidar, que va mucho más allá de cualquier propuesta política.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

