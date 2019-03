Aumenta la demanda de soluciones especializadas de tpv online, según Saraworld

Con la revolución digital cada vez son más los comercios que implementan soluciones informáticas como los tpv online. Saraworld, líder del sector, desvela las claves del aumento de la demanda de tpv online La digitalización supone un reto para los comercios, que, sin embargo, deben afrontarla con celeridad. En ese marco de transformación digital del comercio tradicional, los tpvs online se han convertido en una tendencia al alza entre las pymes. Los negocios han encontrado en esta tecnología un soporte perfecto para introducirse en el comercio electrónico. Tras detectar esta demanda, la empresa Sara World, con más de 20 años de experiencia en el mercado, ha lanzado un tpv especializado en el sector de la belleza.

Un programa de gestión especializado en centros de belleza

"Los usuarios requieren soluciones adaptadas a sus necesidades, por eso, y debido a nuestro constante compromiso con la innovación, hemos diseñado un sistema de gestión en línea", explica el CEO de saraworld. Este software permite centralizar toda la actividad y los datos relevantes en el día a día de un centro de belleza y controlarlo desde la nube.

"Hemos elaborado el sistema mano a mano con los usuarios. De hecho, todas las implementaciones se han realizado sobre aquéllo que el emprendedor nos señala como útil. Sabemos que para ellos resulta fundamental poder crear una agenda de citas, un historial de clientes, registrar las ventas y controlar la caja con informes claros: todo eso se lo posibilitamos en http://www.saraworld.com".

"El futuro del comercio es digital", según Saraworld

La nueva era del ecommerce genera aún ciertos recelos en algunos gerentes de comercios. No obstante: "atendiendo a los datos, las ventajas de saber afrontar esta transformación digital son evidentes: los estudios muestran que los ingresos pueden aumentar en un 70%. El futuro del comercio es digital, pero aún tenemos que acostumbrarnos a esta nueva circunstancia. En cualquier caso, es más práctico y hasta más ético, ya que no gastamos papel", afirman desde la empresa.

A pesar de esto, las reticencias se producen. El miedo al cambio impide a muchos negocios innovar: "Muchos de estos comercios de belleza funcionan bien, pero tienen que tener claro que esta fórmula de trabajo en un plazo corto de tiempo no funcionará". Un informe reciente apunta que en 2021 el 40% de las empresas actuales no existirán tal y como las conocemos. Por lo tanto, no se trata de una opción, es más bien una exigencia para mantener la competitividad de los proyectos.

Para hacer frente a la desconfianza, Saraworld propone un entorno totalmente seguro, de manera que los datos están plenamente protegidos, y un entorno muy intuitivo. "Es una solución, ante todo, sencilla y práctica".

La transformación digital afecta a todos los negocios

Desde la empresa apuestan por la democratización de este tipo de softwares digitales. De tal forma que todos los negocios puedan afrontar la transformación digital con garantías y se beneficien de ésta. "Se trata de una ola que hay que surfear. Creemos que mañana es tarde y por ello proponemos un modelo totalmente adaptado a la realidad de cada negocio. Así que hemos implementado un interesante sistema de tarifas para que cada emprendedor pague por lo que necesite en saraworld.com".