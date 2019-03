Landatel incorpora a BDCOM en su catálogo para FTTH Comunicae

martes, 26 de marzo de 2019, 09:11 h (CET) Ambas compañías firman un acuerdo de distribución de soluciones carrier class indicadas en despliegues de Redes FTTH. Los operadores reducirán sus costes de infraestructura de red con un servicio postventa más cercano que la competencia El mayorista comercializará las soluciones de switching y ftth del fabricante chino

Landatel Comunicaciones, mayorista de sistemas de conectividad y wireless ha firmado un acuerdo con BDCOM, proveedor global chino de equipos de telecomunicaciones, para la comercialización en España de soluciones carrier class de switching y GPON indicadas en despliegues de Redes FTTH y orientadas a proveedores de servicios y empresas.

La tecnología de BDCOM ha sido implantada con éxito en grandes operadores de Asia, África y Europa del Este. Su principal ventaja es la buena relación calidad precio del producto, con el consiguiente abaratamiento de costes en el despliegue de la red del operador. Ahora intenta expandirse al resto de Europa de la mano de Landatel, centrándose en el operador local, al que ofrece un nivel de servicio mucho más cercano que el de otros fabricantes enfocados al operador tradicional.

Según Manuel Arroyo, CEO de Landatel: "BDCOM pone al alcance del pequeño operador soluciones carrier class de networking económicas, con el valor añadido de un servicio postventa mucho más cercano que otros competidores asiáticos".

Para Ran Tao, Director de Canal Global de BDCOM: "Landatel es el socio fuerte y estratégico que necesitamos para mejorar la calidad de soporte a empresas y operadores locales".

BDCOM aprovechará el marco del Congreso & Expo Aslan 2019 que se celebrará en Madrid los próximos 3 y 4 de abril, para presentar su catálogo y la colaboración estratégica con su nuevo socio Landatel.

Sobre BDCOM

Shanghai Baud Data Communication Co., Ltd (BDCOM), es uno de los principales proveedores de soluciones de redes y comunicaciones de China. Fundada en Shanghai en 1994 comercializó el primer router en el país y desde entonces ha estado en la vanguardia de las tecnologías de las telecomunicaciones. Sus soluciones de switching y routing, productos PON y dispositivos de seguridad de red se han instalado con éxito en sectores como banca, educación, administración pública y sistema chino de defensa. BDCOM invierte más del 15% de su facturación en I+D y tiene su sede en Shanghai.

Sobre Landatel

Landatel es proveedor global de telecomunicaciones especializado en soluciones de conectividad y wireless con operaciones en más de 70 países. Creada en 2002, ofrece tecnología de última generación a operadores locales y empresas del sector TI, con servicios de consultoría, soporte avanzado y formación certificada. Landatel es Distribuidor Máster de marcas líderes como Ubiquiti Networks, MikroTik y TP-Link y ocupa el 5º puesto en el ranking del Canal TIC de Channel Partner, dentro de la categoría de mayoristas de valor añadido. La compañía está en proceso de expansión con la apertura de oficinas en LATAM.

