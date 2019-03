Global Knowledge abre oficinas en Barcelona Comunicae

lunes, 25 de marzo de 2019, 16:37 h (CET) A su sede central de Madrid se suma una nueva localización en el distrito 22@ de Barcelona para cubrir la creciente demanda de formación TIC en Cataluña. De esta forma la empresa líder en formación TI y formación profesional amplía su presencia nacional extendiendo el alcance de sus servicios Global Knowledge ha abierto una nueva sede en Barcelona con el objetivo de potenciar el desarrollo y expansión de la compañía y potenciar así su oferta de formación en Tecnologías de la Información. La apertura refuerza la presencia de la empresa a nivel nacional en una de las zonas de mayor desarrollo económico y lo hace en el distrito tecnológico 22@ donde conviven las empresas de innovación más importantes con universidades, centros de desarrollo e investigación, empresas de formación y media.

Esta nueva sede nace con el objetivo de desarrollar nuevas oportunidades con clientes y partners y contará con todo el apoyo y soporte del equipo de la sede central de Madrid.

Desde la nueva oficina ubicada en el Distrito 22@, C/ Pallars, 193 (uno de los principales centros de negocio de la ciudad de Barcelona). Esta nueva localización dará soporte a todas las actividades de formación y capacitación a clientes y partners tecnológicos de Cataluña.

Además, la oficina permitirá a la entidad dirigida por Eduardo Moreno estrechar más la relación con las instituciones financieras locales, permitiendo así una mejor respuesta a las necesidades de los clientes.

Desarrollo de negocio focalizado

Para este desarrollo de negocio en Cataluña Global Knowledge cuenta con Albert del Val Alabau, quien será el máximo responsable de la filial en Barcelona.

Albert del Val cuenta con una dilatada experiencia en formación técnica y comercial, lo que será clave para poder desarrollar esta región en la medida que la compañía necesita.

Él será el punto de contacto con todos los clientes y fabricantes para la zona de Cataluña, lo que supondrá un gran avance en el desarrollo y expansión de la compañía a nivel nacional.

Acerca de Global Knowledge España

Global Knowledge es el líder mundial en TI y formación profesional oficial cuyo objetivo es desarrollar las habilidades necesarias por los profesionales y organizaciones para tener éxito en su trayectoria.

Para satisfacer las necesidades de sus clientes, Global Knowledge está presente en más de 15 países y tiene la flexibilidad única de ofrecer una amplia cartera de cursos en más de 100 países en aulas, en formatos virtuales (modalidades online) y a través de una red mundial de partners que aportan un valor añadido.

Desde 1995, Global Knowledge está formado por más 1,500 profesionales de todo el mundo. Cuentan con los mejores instructores certificados por los principales fabricantes que trabajan de forma constante para dar los mejores resultados. De esta forma, son considerados como los mejores en la industria.

Considerado como el proveedor de formación IT líder en el mundo, Global Knowledge ayuda cada año a que más de 230,000 profesionales consigan crecimiento profesional.

Para más información:

GLOBAL KNOWLEDGE ESPAÑA

Gloria Prieto

gloria.prieto@globalknowledge.es

91 425 06 60

