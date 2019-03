Snom presente en ASLAN 2019 Comunicae

lunes, 25 de marzo de 2019, 16:21 h (CET) Snom, fabricante especialista en soluciones de telefonía IP, anuncia su presencia un año más en uno de los congresos IT de referencia en España, que se celebrará los próximos 3 y 4 de abril en el Palacio de Congresos de Madrid Como tercer año consecutivo, Snom estará presente en el stand 104 en ASLAN 2019, el congreso de innovación IT referencia en España. El fabricante alemán presentará su amplia gama de dispositivos y soluciones de telefonía VoIP, como la última incorporación a la serie D3xx, el teléfono IP de escritorio D385. El D385 cuenta con un teclado de estilo europeo con una ligera inclinación para facilitar la marcación y con una cruceta de 4 direcciones que facilita la navegación a través de la interfaz gráfica del usuario.

Otro de los más recientes lanzamientos dentro de la gama Escritorio han sido los modelos D785 y el nuevo D717. El nuevo teléfono de Snom D717 es la elección perfecta para pasar de manera profesional y económica al mundo de la telefonía IP. Disponible ya sea blanco que negro, este cómodo teléfono tiene 3 teclas de función adaptables con LED multicolor y con la tecnología de procesador digital de sonido para tener un audio de calidad superior.

Además este año, el fabricante alemán cuenta con una nueva incorporación al actual equipo que forma el fabricante en España, Miguel Anillo como nuevo Director de Canal. Miguel cuenta con una amplísima trayectoria en el sector y una larga y especializada experiencia. Con su llegada al equipo de Snom España, se refuerza el posicionamiento del fabricante en España, consolidándose como una marca pionera en telefonía VoIP e incrementando su posicionamiento dentro del mercado, a través de un cada vez más numeroso equipo humano que destaca por su accesibilidad, profesionalidad y ganas de seguir creciendo.

Con la presencia en ASLAN, Snom subraya su posición como marca de referencia dentro del sector de la telefonía IP en España, ofreciendo soluciones de altísima calidad para PYME, Gran empresa y Operadores.

Snom estará encantado de recibir a clientes y partners en el stand 104 para trasladar todas sus soluciones adaptadas a las necesidades de las empresas de hoy en día. El crecimiento de Snom de un 25% en España durante el ultimo año ha sido relevante, aumentando su presencia en todo el territorio nacional, así como en Portugal

Snom estará los días 3 y 4 de Abril en el Stand 104.

Para concertar una cita con el Equipo de Snom:

Alberto Sagredo Castro

Technical Advisor

alberto.sagredo@snom.com

Miguel Anillo

Channel Manager Iberia

miguel.anillo@snom.com

https://www.snom.com/?utm_source=ASLAN%20Press%20Release&utm_medium=Nota%20de%20Prensa&utm_campaign=ASLAN%20Press%20Release

