Viaje al 'Primer Mundo' el 2 de julio en Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Square Enix revela detalles sobre la colaboración con FINAL FANTASY XV: la Incorporación del Villano Zenos a Dissidia FINAL FANTASY NT, así como una nueva profesión y raza Durante el lleno absoluto de audiencia del FINAL FANTASY® XIV Fan Festival en Tokio, Japón, SQUARE ENIX® ha revelado que la muy anticipada tercera expansión, Shadowbringers™, llevará a los jugadores a Norvrant, en el Primer Mundo. Esto marca la primera vez que los Caballeros de la Luz viajarán más allá de las fronteras de Hydaelyn™, mientras que deberán convertirse en Guerreros de la Oscuridad para luchar contra las fuerzas de la Luz, que amenazan con destruir este mundo.

Durante la presentación al inicio del evento, el Productor y Director Naoki Yoshida anunció numerosas nuevas características, entre las que se incluyen:

Nueva Profesión – Dancer: El Dancer se une al Gunbreaker como una de las nuevas profesiones de Shadowbringers. Este combatiente a distancia no solo libera poderosos ataques usando chakrams, sino que, además, realiza bailes para ejecutar sus habilidades y proporcionar efectos beneficiosos al grupo. Un primer vistazo a la clase Dancer puede ser encontrado en este enlace: https://youtu.be/WJTHh15yJzw

Nueva Raza – Hrothgar: Esta raza, exclusivamente masculina, complementa a la recientemente anunciada raza de solo mujeres Viera como segunda nueva raza jugable en Shadowbringers. Los Hrothgar y las Viera tendrán, además, características únicas y customizables. El primer trailer de los Hrothgar se puede ver en el siguiente enlace: https://youtu.be/2l82wTaVhW0

Nuevas Ciudades para jugadores– El Crystarium y Eulmore: Localizadas en Norvrant, la primera servirá como un nexo de conexión entre jugadores, mientras que la segunda— una próspera ciudad controlada por la élite— tendrá un papel vital en el argumento principal de Shadowbringers.

Nueva Raid – Eden: Esta nueva raid principal contará con multitud de desafiantes y nuevos jefes, así como con un nuevo personaje—ambos diseñados específicamente para esta raid por el Director de KINGDOM HEARTS® y veterano de la serie FINAL FANTASY, Tetsuya Nomura.

Nueva Beast Tribe y Primal: Los enanos barbudos y el “Comedor de pecados” Innocence.

Nueva Field Area – Lakeland: Un primer vistazo a esta zona se puede encontrar aquí: https://youtu.be/VGAg0BwnGlI

El trailer completo de Shadowbringers ofrece un vistazo más detallado al marco inicial de la expansión. El trailer está disponible en este enlace: https://youtu.be/w7eH0mqK3To.

Estas características se unen a la lista de emocionantes contenidos anunciados de forma previa, incluyendo un límite de nivel de hasta 80, un renovado Trust System, una nueva alliance raid de 24 jugadores titulada “YoRHa: Dark Apocalypse,” un modo New Game+ y contenido de end-game para crafters y gatherers que verán la Restoration of the Holy See de Ishgard. Más información disponible en: https://na.finalfantasyxiv.com/shadowbringers/

SQUARE ENIX ha anunciado próximas actualizaciones y colaboraciones para expandir el mundo de FINAL FANTASY XIV Online.

Una colaboración con FINAL FANTASY XV está prevista para ser lanzada el 16 de abril e incluirá al héroe Noctis Lucis Caelum que llegará al mundo de Hydaelyn. Los jugadores de FINAL FANTASY XIV Online que completen el contenido de la colaboración pueden obtener recompensas temáticas de FINAL FANTASY XV, entre las que se encuentran un corte de pelo y atuendo de Noctis y la primera montura del juego capaz de llevar a cuatro personas: el Regalia.

Más información disponible en este enlace: https://na.finalfantasyxiv.com/lodestone/special/ffxv/.

El villano de FINAL FANTASY XIV: Stormblood™ Zenos se une a la plantilla de DISSIDIA FINAL FANTASY NT. Este personaje estará disponible para ser adquirido de forma individual desde el 11 de abril de 2019.

Más información disponible en este enlace: https://dissidiafinalfantasynt.square-enix-games.com/.

Finalmente, la serie de éxito de Netflix FINAL FANTASY XIV: Dad of Light volverá de forma completa como largometraje a los cines de Japón.