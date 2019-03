Tot Net participa en una sesión de Speed Dating laboral promovida por la Obra Social ‘la Caixa’ Comunicae

lunes, 25 de marzo de 2019, 14:28 h (CET) La jornada, del programa Incorpora de la Obra Social ‘la Caixa’, contó con la presencia de 12 empresas y 180 candidatos El pasado miércoles 20 de marzo, la empresa de limpiezas Tot-Net participó en la primera sesión de Speed Dating Pivoc, promovida por el programa Incorpora de la Obra Social ‘la Caixa’, que se celebró en la sede de Cecot en Terrassa, con la presencia de 12 empresas y 180 candidatos.

El Pivoc lo conforman las entidades que gestionan el programa Incorpora en la comarca del Vallès Occidental: Associació Alba, Cáritas Terrassa, Creu Roja Terrassa, ASAV Rubi, Catalònia Fundació Creactiva, Funfació Trinijove, Fundació Tallers, Fundació Autónoma Soldaria y la Fundación Privada Ecom.

La jornada empezó con una presentación del programa Incorpora a las 12 empresas que formaron parte de la sesión, y posteriormente dio inicio el speed dating laboral, una ronda rápida de entrevistas, en la que las compañías presentaron a los candidatos las diferentes vacantes que ofertaban, además de conocerlos en profundidad.

"Hacemos una valoración muy positiva de la jornada, ya que hemos podido realizar 54 entrevistas cara a cara con los candidatos, que no siempre es posible en una empresa de servicios y deslocalizada como la nuestra", señaló Marta Royo, directora de RRHH de Tot-Net.

Por su parte, Arantxa Morales, técnica de selección de la compañía, también destacó a la finalización de la sesión, que "jornadas como estás son muy efectivas, ya que conoces a mucha gente de diferentes zonas de la comarca, en un espacio corto de tiempo".

Programa Incorpora

El programa Incorpora es una iniciativa de la Obra Social ‘la Caixa’, que desde su creación en 2006, no ha dejado de cosechar éxitos en el mundo de la inserción socio laboral, gracias al Método Incorpora, un modelo referente en este campo que fomenta las sinergias entre entidades, empresas y usuarios.

Noemí Mesa, técnica de inserción laboral de la asociación Alba, una de las entidades que gestionan el programa, hizo una valoración muy positiva de esta primera edición del speed dating PIVOC. "El resultado que nos han dado las empresas ha sido muy satisfactorio. Se han realizado unas 450 entrevistas, y los 180 candidatos han podido realizar 2-3 entrevistas. Además, en la jornada se ha producido una inserción laboral, y varias empresas han citado a los candidatos, para llevar a cabo una entrevista en la compañía".

Sobre Tot-Net

Tot-Net es una de las principales empresas de servicios de limpieza de España, con una experiencia de más de 50 años. En Tot-Net se trabaja con el convencimiento de la importancia de su labor. Unas instalaciones limpias y cuidadas son una exigencia colectiva, un factor que influye positivamente en las personas y, en muchos casos, una exigencia sanitaria. Un servicio profesional de limpieza, además de aportar bienestar, contribuye al mantenimiento y conservación de las instalaciones y los bienes de equipo. La imagen de los clientes de Tot-Net es la imagen de Tot Net.

