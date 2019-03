Las empresas demandan especialistas digitales en Inbound Marketing Comunicae

lunes, 25 de marzo de 2019, 14:12 h (CET) La transformación digital de las áreas de ventas y marketing está generando una enorme demanda de profesionales especializados en los diferentes perfiles que reclama la adopción de soluciones de inbound marketing. Esta demanda va acompañada de una feroz competencia entre las empresas que se traduce en un significativo incremento de los niveles salariales de estos perfiles La transformación digital de la actividad comercial de las medianas y grandes empresas de diferentes sectores de actividad y, especialmente, de las de servicios, está generando una fuerte demanda de profesionales especializados en los distintos perfiles que reclaman la adopción de soluciones de inbound marketing en estas organizaciones.

Esta demanda va acompañada de una feroz competencia entre las empresas que se traduce en un significativo incremento de los niveles salariales de estos perfiles.

Entre las posiciones más solicitadas se encuentran las de Digital Manager, Digital Communication Director, Digital Transformation Project Manager, Digital Marketing Manager, Especialista en Inbound Marketing, Especialista en SEM y SEO, Especialista en SEO, Social CRM Manager, RTB Manager y Traffic Manager, con salarios que van desde los 140.000 euros a los que puede llegar un Digital Director a los 30.000 euros de un Content Manager. A ellas se suman otras de reciente definición como Growth Manager, Creator of Opportunities, Data Guru o Conversion Optimization Wrangler.

"La transformación digital del área comercial -señala Diego San Román, Director de Soluciones de Negocio de Dominion Digital - debe basarse en un modelo gotomarket, donde las ventas son el resultado de un buen marketing, antes, durante y después de que el cliente realice la compra. La cooperación entre los equipos de marketing y ventas, que ha sido siempre un factor de éxito, ahora es más necesaria que nunca para dar valor a los clientes y prospectos en su decisión de compra. Un modelo de éxito donde Marketing, Producto, Ventas y Soporte o Atención al Cliente participan en las diferentes fases y procesos del funnel de ventas, acortando los tiempos y multiplicando en número de leads y de clientes".

Según Diego San Román, este cambio de paradigma ha cogido con el pie cambiado a muchas empresas y generado no poca confusión en el mercado. "Esta transformación -señala- debe estar basada en una estrategia bien definida. No se trata de empezar a implementar herramientas y reforzar las plantillas. Hay que buscar plataformas de principio a fin, 360º, que automaticen y simplifiquen este proceso de transformación sin dejar de vender".

Para el director de negocio de Dominion Digital, "como en todo cambio disruptivo, el mercado no es capaz de ofrecer, en número suficiente, los profesionales con los conocimientos y habilidades que hoy se demandan. Las universidades, en colaboración con las empresas, deben ponerse al día".

En este escenario, San Román aboga por la formación y reciclado de los equipos actuales y su refuerzo con especialistas digitales, "liderados siempre por un especialista en el diseño e implementación de estrategias comerciales de Marketing y Ventas y definiendo el mix online y offline más adecuado en cada caso".

"Hay plataformas que – señala San Román- incorporan herramientas digitales que automatizan una parte importante del proceso de decisión y de compra. Hoy la venta está más centrada en el cliente que nunca. No tiene sentido tratar de vender a personas que no tienen interés en tu producto o servicio y el inbound salta este proceso, lo que es una ventaja enorme para las empresas que lo implementan".

El Director de Soluciones de Negocio de Dominion Digital destaca la importancia de disponer herramientas que ayudan en el proceso comercial, como el cloud computing, cuyas capacidades facilitan el acceso a la inteligencia artificial, el aprendizaje automático o la analítica de datos a gran escala "que simplifican, automatizan y aceleran la captación de clientes y el aumento de las ventas".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ventanas REHAU: eficientes, respetuosas con el medio ambiente y con corazón de material reciclado RSM Spain apuesta por el arbitraje internacional La primavera altera la fertilidad según PsicofertilidadNatural El Clúster Marítimo Español debate las alternativas de propulsión para el transporte marítimo Belén Arcones, de IMF Business School, profesora honoraria de la Universidad Internacional del Ecuador