La SEN y el CEEM colaboran para acercar la Neurología a los estudiantes “Este convenio nos permitirá seguir trabajando para que la Neurología sea más conocida entre los estudiantes de Medicina, lo que sin duda ayudará no solo a la formación de los estudiantes, sino al desarrollo de esta especialidad” Francisco Acedo

lunes, 25 de marzo de 2019, 16:50 h (CET) Exuperio Díez Tejedor, Presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Sara Figueroa Jiménez, Vicepresidente de asuntos externos del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y Samuel Renedo Martínez, Vocal de Asociaciones Médicas del CEEM ha firmado un convenio marco de colaboración que servirá de base para el desarrollo de distintas actividades dirigidas a la promoción de la mejora de la calidad y conocimiento de la Neurología por parte de los médicos de España.



El convenio, que además supone una renovación de una colaboración establecida ya en años anteriores, regula las colaboraciones futuras entre la SEN y el CEEM. Mediante este acuerdo, ambas entidades se comprometen al desarrollo de distintas actividades divulgativas y de formación destinadas a la mejora de la calidad de la formación de los médicos en España, a promover la participación conjunta de ambas instituciones en diversos eventos y a llevar a cabo actividades y acciones conjuntas en sus congresos y jornadas.



Asimismo, han acordado reunirse posteriormente para concretar nuevas actividades conjuntas, con el objetivo de que se establezcan unas líneas de acción que aseguren el desarrollo de distintas proyectos divulgativos y de formación, destinados también a la promoción de la especialidad de Neurología en las facultades.



“Nos encontramos muy satisfechos de seguir manteniendo este tipo de convenios tan enriquecedores que brindan la oportunidad de complementar la formación de los estudiantes de medicina”, comenta Sara Figueroa Jiménez, Vicepresidente de asuntos externos del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).



“Este convenio nos permitirá seguir trabajando para que la Neurología sea más conocida entre los estudiantes de Medicina, lo que sin duda ayudará no solo a la formación de los estudiantes, sino al desarrollo de esta especialidad”, señala el Prof. Exuperio Díez Tejedor, Presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN).



Por otra parte, ambas asociaciones han coincidido en la importancia de asegurar la correcta formación en Neurología en el grado. En esta línea, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina ha remarcado la opción de que los contenidos de una especialidad durante la carrera sean definidos por los especialistas de cada área, para asegurar que al finalizar el Grado cualquier egresado tenga los mismos conocimientos de una especialidad independientemente de la Facultad donde haya realizado los estudios.



