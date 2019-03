Tú has nacido con talento, tu trabajo es expresarlo y explotarlo, para hacer realidad nuestros sueños no hay límites, el límite tú lo diseñas las cualidades físicas no son impedimento, para no obtener lo que deseamos: “Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, siempre sigue hacia adelante”. Martin Luther King, Jr. (1929-1968) Premio Nobel de la Paz. (1964).



Las discapacidades física no existen, ni nunca han existido, ni existirán. Lo que sí existe en abundancia es la pereza, la discapacidad vive lealmente en el pensamiento, la hemos trazado y constantemente la vivimos pintando con nuestros colores de preferencia. A continuación conozcamos historias de éxitos e inspiración.



“El miedo es la capacidad más grande de todas”. (Nick Vujicic).



Nicholas James Vujicic nació el 4 de diciembre de 1982, en Brisbane, Australia. Nació con una agenesia, afectado del síndrome de tretra-amelia, el cual se caracteriza por la carencia de las extremidades. Por lo mismo Nick nació sin brazos ni piernas; solamente tiene una pequeña formación o meromelia en el lado inferior izquierdo.



Es orador motivacional, en 2008 filmó su propio documental llamado “nacido sin extremidades”. Su primer libro lo publicó a finales del 2009 su título es: “No Arms, No Legs, No Worries!” (¡Sin brazos, Sin Piernas, Sin Preocupaciones!).



José Antonio Meléndez Rodríguez, también llamado Tony Meléndez, nació en Nicaragua el 9 de enero de 1962 radicado en los Estados Unidos, es un orador motivacional, guitarrista y cantautor discapacitado. Tony nació sin sus brazos, le pusieron los brazos artificiales pero los usó hasta sus diez años de edad, explicando que se sentía más cómodo sin ellos y que sabía que podía hacer muchas más cosas con sus pies.



El mismo papa Juan Pablo II no pudo contenerse la primera vez que lo vio. “Fue en Los Ángeles (California) en setiembre de 1987 Tony interpretó la canción Never be the same frente a 6 mil jóvenes. Cuando terminó, el pontífice se precipitó a darle un beso y le dijo”:-Tony, eres verdaderamente un joven valiente. Estás dando esperanza a todos nosotros. Mi deseo para ti es que continúes dando esperanza a todo el mundo.[…].Tony ha recorrido más de 40 países llevando grato mensaje de esperanza a través de su música.



Andrea Bocelli (septiembre de 1958) es un cantante, músico, escritor y productor musical italiano. Andrea Bocelli nació con glaucoma congénito que le dejó parcialmente ciego. ‘A la edad de 12 años, a causa de un golpe en la cabeza durante un partido de fútbol, la ceguera se hizo total’… Es un cantante conocido internacionalmente que ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo.



Stevland Hardaway Morris (mayo 1950), es conocido artísticamente como Stevie Wonder, es un cantante, compositor, productor discográfico y activista social estadounidense. Siendo ciego desde la infancia, Wonder se ha convertido en uno de los más exitosos y reconocidos artistas en la compañía discográfica Motown, con más de 100 millones de discos vendidos, ha escrito y producido para otros artistas. Wonder toca diversos instrumentos como la batería, bajo, congas, y, más notablemente el piano, la armónica y el teclado.



Stephen William Hawking (1942- 2018). fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. A los 21 años le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que fue agravando su estado con el paso de los años, hasta dejarlo casi completamente paralizado y le forzó a comunicarse a través de un aparato generador de voz. [...]. A sido la persona más longeva con esta enfermedad, a la que sobrevivió 55 años cuando la esperanza media de vida es de aproximadamente 14 meses.



Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón (1907-1954) fue una pintora mexicana. Su vida estuvo marcada por el infortunio de contraer “poliomielitis” a los seis años, lo que le dejó su pierna derecha más delgada que la izquierda. A la edad de 18 años sufrió graves heridas en un accidente de autobús. Pasó alrededor de un año en la cama, recuperándose de roturas en su columna vertebral, hombros y costillas, una pelvis astillada y daños en el pie. Sufrió más de 30 operaciones a lo largo de su vida y durante su convalecencia empezó a pintar.



“Fue autora de unas 200 obras, ella fue la primera artista mexicana del siglo 20 cuya obra fue adquirida por un museo internacional. Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento”.



Helen Adams Keller (1880-1968). No nació ciega ni sorda, sino como una niña perfectamente normal. No fue sino hasta diecinueve meses después que contrajo una enfermedad que los doctores describieron como una congestión aguda del estómago y el cerebro. Helen no tuvo la enfermedad por mucho tiempo, pero ésta dejó sus huellas: sordera, ceguera e incapaz de hablar. Pero su intelecto pudo más que todas sus limitaciones: fue una escritora, oradora y activista política, sordociega estadounidense.