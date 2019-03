La clave de ordenar tu casa es hacerlo a tu manera

La tarea de convertir tu hogar en un espacio limpio y ordenado es un desafío. Si además ya has probado mil fórmulas fallidas o no te convencen los métodos de moda, ManoMano, el portal online especializado en bricolaje y jardinería, y Mª Luz Santander, te muestran esta guía práctica para mantener tu casa organizada de forma permanente, adaptándola al tamaño de tu hogar, a tus preferencias y a las necesidades de tu familia.







¿Cómo lograr hacerlo? La clave: Ordenar la casa a tu manera

A la hora de ordenar tu casa resulta imprescindible tomar conciencia del espacio del que dispones y optimizarlo al máximo. De hecho, el desorden suele ser el resultado de acumular objetos que no necesitas junto con otros que no están bien organizados.



Con la guía práctica no solo queremos ayudarte a resolver tú mismo los problemas de desorden en casa, sino también proporcionarte las claves para que no se vuelvan a producir.





Organizar los armarios en 5 pasos, o los que necesites Un armario se define como un “mueble cerrado con puertas” y podemos encontrarlo habitualmente en el dormitorio, cocina, baño, recibidor… Además son los reyes del almacenaje, aunque para sacarles el máximo partido resulta primordial mantenerlos organizados. Con estos 5 pasos lo lograrás fácilmente.

Vaciar el armario por completo. Este paso es imprescindible para:



● Tomar conciencia de lo que tenemos.



● Ver su distribución interna y optimizarla o adaptarla a nuestras necesidades ya que pueden variar con el paso del tiempo.



Clasificar los objetos por categorías. Este paso resulta muy útil para detectar objetos que no están en su ubicación lógica porque ya no quedaba espacio para ellos. También nos ayudará a descubrir si tenemos objetos duplicados o que cumplen una misma función, así como los que ya no utilizamos.



Eliminar, deshacernos de lo que ya no utilizamos. Tú decides qué eliminar y qué no, eso sí, antes de tirarlo piensa si antes puedes reutilizarlo, regalarlo, venderlo o donarlo. Sin embargo, en ocasiones tenemos un vínculo emocional con algunos objetos y desprendernos de ellos no es tarea fácil. Por este motivo, es muy importante ser muy selectivos con los objetos a los que nos sentimos unidos emocionalmente.



Reorganizar. Después de eliminar lo que ya no necesitas habrás conseguido liberar el espacio suficiente para poder guardar todo de forma mucho más organizada. Para ello, aconsejamos:

● Situar en las zonas menos accesibles del armario (altillos, fondo, laterales…), lo que menos se utiliza. ● Colocar etiquetas identificativas en las cajas indicando su contenido.

● Dejar libre un 80% del armario para poder guardar más objetos.

● Colocar baldas a diferentes alturas o cajas hechas a medida para no tener huecos desaprovechados.

Mantener. Mantener significa evitar que se vuelva a producir el desorden. Para ello, es importante que sigamos estas pautas:

● No comprar por impulso, porque es una ganga o porque lo tienen todos.

● Cuando sea muy similar o sustituya a un objeto, no mantener los dos.

● Guardar siempre cada objeto en su ubicación lógica una vez lo hayamos utilizado. Para crear un hábito hay que ponerlo en práctica, así que si lo dejamos en cualquier rincón después de utilizarlo en poco tiempo volverá el desorden.



Enfrentarse al cambio de temporada Los cambios de temporada son un momento idóneo para ordenar tu casa, hacer limpieza de armario y deshacernos de toda aquella ropa y accesorios que no utilizamos. Los motivos que nos llevan a acumular ropa que no utilizamos son diversos, sin embargo sea cual sea el motivo hay que plantearse para qué sirve tener un armario abarrotado de ropa si tan solo utilizas la mitad (o menos).







Aprovechar cada rincón: gestiona el espacio a tu manera Los armarios no son los únicos espacios de almacenaje de una vivienda. En general, se puede aprovechar cada rincón para convertirlo en un espacio extra para ordenar tu casa. Huecos entre muebles, el espacio sobre los marcos de las puertas, debajo de la cama… Son solo algunos de los rincones que puedes aprovechar. Para sacarles el mayor partido, primero piensa qué puedes guardar en ellos. De poco sirve colocar baldas en un hueco si no va a caber nada, mejor buscar otra opción alternativa (colgador, cajones…).







Ayudarnos del DIY: todo a tu medida

En ocasiones, tendrás que buscar una solución a medida para aprovechar al máximo el espacio. Si lo haces tú, te resultará más económica. Por ejemplo:



● Los muebles plegables son idóneos para esos pequeños huecos en los que no cabría uno de tamaño estándar. Prueba de ello es un escritorio abatible con el que optimizarás mucho espacio.



● Un tablero organizador de pared resulta muy sencillo de hacer y te ayudará a sacarle partido a tus paredes.



● Los módulos interiores para organizar armarios suelen tener un coste elevado, pero puedes ahorrarte mucho dinero si sigues nuestro tutorial para hacer un módulo zapatero.







Y ahora, ¿qué?

Se insiste en la necesidad de mantener una rutina para que no volvamos a encontrarnos con todo desordenado. El orden influye directamente en nuestra salud mental y felicidad por lo que estos actos comunes de recoger, ordenar y limpiar deberían instalarse como hábitos en el ámbito doméstico. Porque mejorar nuestro entorno es mejorar también en nuestra calidad de vida.