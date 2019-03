Entidades que representan a más de 8 millones de personas firman manifiesto por la conciliación de ARHOE Comunicae

viernes, 22 de marzo de 2019, 15:08 h (CET) Con motivo del Día Nacional de la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la Corresponsabilidad, el 23 de marzo, se ha hecho un llamamiento para que estos derechos fundamentales de las personas, vayan acompañados de medidas efectivas por parte de todos los agentes implicados. En el acto han participado representantes de diferentes ámbitos —empresarial, sindical, comunicación, psicología y sociedad civil— para dar su testimonio a favor de la conciliación y la corresponsabilidad El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid fue el escenario donde tuvo lugar ayer la II Jornada de Testimonios por la Conciliación y la Corresponsabilidad, organizada por la Comunidad de Madrid con el apoyo de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles.

Con motivo del Día Nacional de la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la Corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares—aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de marzo de 2018— el principal objetivo de este acto, que ha tenido lugar dos jornadas antes, ha sido hacer un llamamiento para que estos derechos, que deberían ser fundamentales para todas las personas de este país, vayan acompañados de medidas efectivas por parte de todos los agentes implicados.

El propósito, además, ha sido poner en valor la importancia de las políticas de conciliación y flexibilidad horaria para mejorar el bienestar de las personas —lo que redunda en una mayor productividad en las organizaciones y rendimiento escolar— y seguir avanzando en un modelo de sociedad de roles compartidos que favorezca la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la corresponsabilidad.

Inauguraron la jornada Paula Gómez-Angulo, directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid; Luis Picazo, vocal de la junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid; y José Luis Casero, presidente de ARHOE.

A continuación, aportaron su testimonio a favor de la conciliación y la corresponsabilidad: Eduardo Abad, presidente de UPTA; Silvia Álava, psicóloga y escritora; Fermín Albaladejo. Vicepresidente de ATA; Ángeles Alcázar, directora del Observatorio Generacciona; Elena Blasco Martín, secretaria de Mujeres e Igualdad de CC.OO.; Miguel Borra, presidente de CSIF; Ignacio Buqueras, presidente de honor de ARHOE; Carmen García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Isabel García-Zarza, jefa de Nacional y Sociedad en Yo Dona; Hernando Gutiérrez, gerente de IFMA España; Gloria Lomana, escritora y periodista; Javier Montaña, responsable de Relaciones Laborales, Seguridad y Salud de Reale; Dulce Moreno, secretaria de Formación Sindical e Igualdad de USO; Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT; Sergio Rodríguez, presidente de Pfizer; Santiago Thomás de Carranza, secretario general de la Fundación Independiente ; y Ángel Javier Vicente, vicepresidente de DCH-Organización Internacional de Directivos de Capital Humano.

Finalmente, todos los asistentes fueron invitados a firmar el Manifiesto por la Conciliación y la Corresponsabilidad en España, que se reproduce a continuación, mediante el cual se ha reivindicado la adopción de un compromiso firme que se traduzca en medidas reales, por parte de instituciones y empresas, para hacer posible una conciliación corresponsable que favorezca la igualdad entre mujeres y hombres, y mejore la calidad de vida de las personas.

A este mismo manifiesto se adhirieron hace un año el PSOE, Partido Popular, Club de Malasmadres, Fundación Alares, FEDEPE, Grupo Blc, Mensajeros de la Paz, Servimedia, WomenCEO, Corresponsables, The Family Watch, ABC Familia, Afammer, Madrid Foro Empresarial y Fundación Máshumano.

Manifiesto por la Conciliación y la Corresponsabilidad

1. La conciliación de la vida laboral, familiar y personal debe entenderse como un derecho de las personas, hombres y mujeres, los 365 días del año.

2. La modificación de los roles tradicionales de mujeres y hombres, respecto a su implicación en la familia, el hogar y el trabajo, se hace imprescindible para construir una nueva organización del sistema social y económico, donde mujeres y hombres puedan hacer compatibles las diferentes facetas de su vida: el empleo, la familia, el ocio y el tiempo personal.

3. Las medidas de conciliación y la corresponsabilidad social contribuyen, por tanto, a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

4. La conciliación de la vida familiar, laboral y personal permite construir una sociedad basada en la calidad de vida de las personas trabajadoras, mejora la competitividad empresarial y el rendimiento económico.

5. Las medidas de racionalización y flexibilidad de los tiempos y espacios de trabajo son una de las herramientas de gestión de los recursos humanos más efectivas para promover la conciliación y la corresponsabilidad.

6. Conciliar no es trabajar menos, sino trabajar mejor. Una plantilla motivada genera un buen clima laboral y bienestar en los y las trabajadores/as, mayor rendimiento y repercute positivamente en los resultados empresariales.

7. Las políticas de racionalización de horarios que conducen a la conciliación y a la igualdad entre la mujer y el hombre permiten elevar la productividad y mejoran la imagen de las empresas.

8. Es necesario trabajar en casa la idea de «equipo familiar», ya que las responsabilidades familiares y domésticas entre hombres y mujeres son tarea de todos/as.

9. Se hace imprescindible incorporar en la negociación colectiva estrategias que permitan la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.

10. La Administración y las empresas deben impulsar medidas para acabar con la brecha salarial de género.

Por unos horarios más racionales

La necesidad de unos horarios racionales tiene como objetivos prioritarios: conciliar la vida personal, familiar y laboral; aumentar la productividad; apoyar el rendimiento escolar; favorecer la igualdad; disminuir la siniestralidad; facilitar la globalización; mejorar la calidad de vida; cuidar y mantener hábitos saludables; dormir el tiempo suficiente, y, en definitiva, dar mayor valor al tiempo. Todo esto pasa, ineludiblemente, por racionalizar los horarios, para hacerlos convergentes con los países de economías más avanzadas.

Sobre ARHOE

ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos fines son concienciar a la sociedad sobre el valor del tiempo y la importancia de su gestión, y promover medidas que faciliten una racionalización de los horarios en España. Entre los socios de ARHOE, se encuentran representantes de diferentes instituciones y entidades, ministerios, comunidades autónomas, empresarios, sindicatos, universidades, sociedad civil, etc.

