El sector MICE reclama la necesidad de un Ministerio de Turismo que apoye cada segmento del turismo en general y de los DMC españoles en particular

viernes, 22 de marzo de 2019, 09:36 h (CET) Los miembros de SpainDMCs son agencias de viajes especializadas en la operación y comercialización de servicios que potencian España como destino para reuniones, programas de incentivo y eventos corporativos de empresas extranjeras La asociación SpainDMCS, que aglutina a las principales agencias de viajes especializadas en la comercialización y operación de servicios receptivos en España para empresas internacionales, reclama durante su asamblea anual “la necesidad de un Ministerio de Turismo que apoye cada segmento del turismo en general y de los Destination Management Company -DMC- españoles en particular” afirma el presidente de la asociación Juan Antonio Casas.

Las empresas miembros de SpainDMCs son agencias de viajes especializadas en la operación y comercialización de servicios que potencian España como destino para reuniones, programas de incentivo y eventos corporativos de empresas extranjeras. Un potente sector que cada vez más supone una alternativa al turismo tradicional de turismo de sol y playa en España, pues genera más de 8.000 millones de euros, según diferentes estimaciones del sector.

El destino escogido por SpainDMCs para celebrar esta asamblea anual fue Marbella y contó con el apoyo de Turismo de Costa del Sol y del Ayuntamiento de Marbella.



Retos, tendencias y desafíos del segmento MICE en España

Durante este encuentro anual los expertos del segmento MICE debatieron sobre la situación actual, tendencias y desafíos dentro del sector. Una de las mayores preocupaciones expuestas fue el incremento del intrusismo laboral y la competencia desleal de empresas que ofertan servicios de DMC sin ser agencias de viajes y sin tener cubiertas las garantías que exige la nueva Ley del Viaje Combinado. “SpainDMCs no pretende aniquilar la competencia desleal, por eso no hemos denunciado ningún caso hasta el momento; lo que pretendemos es que se legalice la situación y que las empresas que realicen las funciones de un DMC, jueguen con las mismas reglas de juego”, afirma Luis Díaz, director ejecutivo de SpainDMCs. Reconoce que “la competencia estimula y también es sana, pero queremos que haya un mínimo de bases y garantías, por lo que en esta Convención se ha tomado la decisión de actuar por la vía de la denuncia de estas empresas ante las autoridades competentes, que son las Comunidades Autónomas”.

En el evento también se abordó la relación con proveedores, acuerdos con hoteles y comisiones. La asociación mostró su descontento con algunas cadenas hoteleras internacionales “que, no solamente ofrecen a sus posibles clientes, servicios que tradicionalmente han sido operados por los DMC, sino que dan más ventajas en los precios a empresas extranjeras que, en ocasiones solo les van a proporcionar un grupo ocasionalmente, y esto, sinceramente, choca con el respeto que los DMC creen que merecen, al seguir siendo las empresas que trabajan regularmente con estos hoteles” afirma Juan Antonio Casas, presidente de la asociación.

También echan en falta la existencia de unos potentes embajadores y figuras representativas en la Administración que promocionen y posicionen el sector MICE y vendan España como destino a nivel internacional más allá de sol y playa.

Durante el encuentro también se habló sobre la nueva Ley de Viajes Combinados que incrementa la protección de los viajeros frente a los organizadores y comercializadores de viajes que, sean agencias de viajes o no, están obligadas a construir mayores garantías en casos de insolvencia o incumplimientos en la prestación de sus servicios.

Otro de los temas destacados fue cómo podría afectar el Brexit al sector MICE, donde se planteó un escenario cargado de incertidumbres que, en el caso de un Brexit sin acuerdo, las operaciones realizadas en España por los DMC para empresas establecidas en el Reino Unido se considerarían “operaciones extracomunitarias” y, desde el punto de vista fiscal, habría que ver si el Gobierno español asimila al Reino Unido a los países con acuerdo de reciprocidad a los efectos de la renuncia del REAV.

Asamblea General Spain DMCs

Esta asamblea anual de SpainDMCs fue un éxito de participación ya que contó con el respaldo y la asistencia del 90% de sus empresas asociadas. El destino elegido para esta cita anual ha sido Marbella, con el apoyo de Turismo de Costa del Sol y del Ayuntamiento de Marbella que han demostrado su convencimiento del valor de los DMC como prescriptores de destinos MICE proporcionándoles una visión renovada de Marbella y poniendo en relieve su amplia oferta hotelera y cultural. Los asistentes reafirmaron el gran potencial que ofrece la zona, más allá del clima, por su adaptabilidad de cara a acoger clientes internacionales.

Las instituciones de la Costa del Sol destacaron que “más allá de un clima cálido y estable, Málaga ofrece una gastronomía excepcional, así como una amplia oferta cultural y la hospitalidad de su gente” señala Renée Kachler, Directora de Costal del Sol Convention Bureau.

Esta convención se ha celebrado en el Hotel Don Carlos con un programa repleto de actividades que también contó con sesiones de coaching impartidas por Luis Huete, Profesor del IESE Busniness School.

Durante la asamblea también se aprobó la renovación de su junta directiva con Juan Antonio Casas como presidente, José Puebla como vicepresidente y Luis Díaz como director ejecutivo. Aparte, la asociación apostó por mantener la calidad de sus asociados: “somos 36 asociados, hemos superado con creces la meta que nos habíamos propuesto, por lo que queremos seguir apostando por calidad frente a cantidad”, apunta Luis Díaz.

Como broche final al encuentro los asistentes visitaron la ciudad de Ronda, “la ciudad soñada” una apuesta segura para clientes del sector por su amplio patrimonio cultural, y también descubrieron la nueva apuesta de LA Organic Experience, un nuevo proyecto icónico y pionero en España que mezcla oleoturismo y agricultura ecológica.

Desde la asociación ya se está trabajando en la próxima edición que tendrá lugar en el mes de marzo de 2020 en Palma de Mallorca, en donde Meliá International Hotels se ha ofrecido para ser sede de la convención que celebrará el 20 aniversario de SpainDMCs, siempre que los entes turísticos de Mallorca quieran acogerles.

Sobre Spain DMCs

Spain DMCs es la asociación oficial que acoge a las principales agencias de viajes españolas especializadas en la organización de reuniones, incentivos y eventos especiales y que promueven España como destino. Es una asociación sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son:

• Garantizar a sus clientes la perfecta ejecución y el éxito de cualquier evento organizado por los miembros de SpainDMCs.

• Intercambiar experiencias profesionales y conocimientos técnicos.

• Descubrir las nuevas tendencias globales.

• Ser foro de exposición de los problemas del sector y vehículo para intentar solucionarlos.

