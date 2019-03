Proverbio árabe

.خرج الحصان للحرث وخرج الحمار للسباق !! فخسرنا المحصول وخسرنا السباق!!



Los tres partidos reaccionarios y ultranacionalistas solo luchan por quitarse votos unos a otros y gobernar en solitario si sacasen mayoría, porque gobernar si logran mayoría entre los tres lo realizarán conjuntamente con uno y otro como Presidente del ejecutivo, único interés, porque sus programas electorales están vacíos, sin propuestas destacables.



El proverbio aplicado a los partidos llamados progresistas es importante para las listas electorales y posibles coaliciones antes de las elecciones, para que no sea un nuevo No es No, pero Si, gobernando otro Mariano para traer más corrupción y seguir los dictados del neoliberalismo salvaje con el único fin de aumentar contratos por horas, saqueo de la S. S., y menos aportación para que las futuras jubilaciones sean irrisorias, fomentando Seguros de Jubilación controlados por la Banca., abandonos de Derechos sociales en mayores, conciliación, guarderías...



Mientras en el PSOE sigue el goteo de antiguos ministros al C´s, con sus dinosauros agarrados al IBEX35 y sus “puertas”, “barones” claramente postulados en sentido ultra-socialdemócratas declinándose a C´s, dando un espectáculo esperpéntico. Hay que actuar para no tener duda en cómo y con quién gobernar, solo observando, en los últimos cuatro años para todos ellos solo ha existido un problema VENEZUELA, el problema de España es cuestión de banderas. Mientras tanto el PSOE no habla con otros progresistas, solo y entre bambalinas con C´s.



Podemos lleva cuatro años atacado furibundamente por todos, un partido que plantea un reparto más equilibrado de la riqueza, recaudación de impuestos acorde a las ganancias, que las grandes empresas y capitales paguen un mínimo del 15 %, no el 3% como ahora. Podemos ha sido condenado al ostracismo (si no sales en los medios no existes), con otro portavoz en contra, antes era el omnipresente Marhuenda, su defensa al ejecutivo ya era patética, y se ha dado paso a la figura del IBEX35, el invitado al exclusivo Club Bilderberg, a todas horas en radios o Tv, Rivera, el líder de un partido con casos de corrupción, y aún sin gobernar. Pero domeñado a los dictados del IBEX 35 (engrasador de las puertas giratorias) como: mermar derechos laborales y sociales, contratos precarios, privatización de Sanidad, Educación, Empresas Estatales, Patrimonio...



Luego están los “errejones” en Podemos e IU (creando una masa abstencionista por su empecinamiento), personas con capacidad, pero su ambición política es muy superior y aparcan ideas de cuando surgieron para atraer a otros. Errejón dice que las bases le apoyaron para la Comunidad, es cierto, el mío entre ellos, pero por el abandono de postulados del 15M mi voto no lo debe esgrimir, es clara su pretensión de acercamiento a Izquierda Socialista y posteriormente al PSOE para desbancar al mismo Pedro, esa parece su meta final. Por otro lado, en Madrid capital, Podemos no se presentará porque es vital que no gobiernen los ultramontanos, Carmena lo está haciendo bien aun con diferencias, pero es más importante el resultado, ya habrá formas de acercamiento, Pablo ha acertado y ha dado una muestra del verdadero político comprometido con el interés de los madrileños capitalinos. En provincias ocurre lo mismo con las ambiciones políticas personales, se debería realizar una lista electoral cremallera antes de presentar las definitivas, queda tiempo, así mermará los votos y pérdida de posicionamiento en el Congreso. Todos ellos, junto a abstencionistas y “puros”, deben evitar el proverbio y actuar con raciocinio “A veces no hay próxima vez ni segundas oportunidades. A veces es, ahora o nunca” (Bob Marley).