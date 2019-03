SYNLAB abre en Madrid el primer espacio-tienda de test genéticos y pruebas de bienestar de Europa Comunicae

jueves, 21 de marzo de 2019, 16:08 h (CET) Laboratorios SYNLAB ha inaugurado en Madrid el primer espacio de Genética y Bienestar de Europa, situado en pleno centro financiero de la ciudad. El objetivo de este espacio es que cualquier ciudadano pueda ser proactivo con su salud, accediendo a una información que le puede ayudar a conocer su predisposición genética a determinadas enfermedades, evitar su aparición, mejorar en su caso su tratamiento o poner los medios necesarios para tener un estilo de vida más saludable Situado en el Paseo de La Habana 2, el nuevo Centro tiene acceso directo desde la calle y dispone de más de 500 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. “La idea del Centro -explica Sabrina Barcelona, Directora de Retail de SYNLAB- es eliminar cualquier barrera de acceso a la información genética, base de la medicina personalizada. Cualquier persona que pase por la calle puede entrar, preguntar e informarse, con la certeza de que será atendida con el mayor rigor científico y profesional”.

Deporte, Bienestar y Nutrición

El nuevo centro pondrá su foco en los test genéticos relacionados con el deporte, el bienestar y la nutrición, que ayudan a evitar lesiones y mejorar el rendimiento físico, mejorar el nivel de bienestar general y mejorar los hábitos nutricionales, eliminando de la dieta todo aquello que no sea beneficioso para nuestra salud.

“Queremos ofrecer a los ciudadanos -indica Sabrina Barcelona- un mundo innovador de propuestas de salud que les permita conocer y tratar factores como su nivel de estrés, posibles alteraciones en el sueño o digestivas, problemas con la alimentación, o adaptar su estilo de vida, su nutrición o su entrenamiento deportivo a su genética”.

El objetivo de SYNLAB es que los test genéticos y cualquier prueba de bienestar que ayuden a mejorar la salud, lleguen de manera sencilla y accesible, pero con máximo rigor científico y profesional a los ciudadanos. “Queremos -concluye Sabrina Barcelona- que se cuiden y tomen conciencia de la importancia de prevenir. En la medida que las personas incorporen estas pruebas al cuidado de su salud, su calidad de vida mejorará exponencialmente. Con la apertura de este Centro, España entra en un universo de salud diferente, una salud de futuro que ya es presente, la salud basada en la medicina preventiva o lo que es lo mismo, no esperar a estar enfermos para tomar conciencia de nuestra salud”.

