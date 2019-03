Los cirujanos vasculares de Lucq están especializados en varices Comunicae

jueves, 21 de marzo de 2019, 15:56 h (CET) Clínica Lucq, un centro médico sevillano especializado en angiología, asegura que todos cirujanos vasculares están especializados en varices Lucq es una clínica sevillana especializada en el tratamiento médico y quirúrgico de las varices. Por eso, su equipo médico está formado exclusivamente por cirujanos vasculares especializados en varices.

“Lo habitual en otras clínicas es que haya un especialista que lidere un equipo formado por médicos generalistas o con diversas especialidades, que siguen sus instrucciones”, comentan desde Lucq.

En este caso, todos los médicos del equipo están especializados en Angiología y Cirugía Vascular y cuentan con experiencia en este terreno, lo que los capacita para tomar decisiones tanto en equipo como de forma independiente.

Liderando el equipo se encuentra, desde hace más de siete años, el Dr. Jorge Haurie Girelli. Él, junto con los miembros del equipo, los doctores: Dr. Guillermo Núñez de Arenas, Dr. Diéguez Rascón, Dr. Moreno Machuca y Dra. Castillo Martínez, pertenecen a la Sociedad Española de Cirugía y Angiología Vascular (SEACV).

Como organización de carácter privado, no solo se dedican al diagnóstico, tratamiento y corrección de las patologías venosas, sino que también trabajan en la investigación y prevención de dichas patologías, logrando un enfoque integral. “Para conseguir los mejores resultados, utilizamos la tecnología más avanzada disponible”.

Una fisioterapeuta con experiencia en problemas vasculares

Además de los médicos, el equipo de la clínica cuenta entre sus filas con la Dra. Isabel López Ortega, fisioterapeuta con una gran experiencia en problemas vasculares. Con sus tratamientos, muchos pacientes que no necesitan pasar por el quirófano encuentran solución a sus patologías y mejorar su calidad de vida.

“Un buen ejemplo de los tratamientos que puede ofrecer nuestro servicio de fisioterapia son los masajes linfáticos”, explican.

Otras especialidades médicas

Aunque Lucq lleva como bandera la el tratamiento de las patologías venosas, en la clínica también atienden a otro tipo de patologías.

Por eso, cuentan con especialistas en Cardiología como el Dr. Pastor Luis Pérez Santigosa.

En el cuadro de profesionales se encuentra también la fisioterapeuta Isabel López Ortega, el enfermero Pedro Bermúdez Peinado y las auxiliares de clínica Belén Ramírez, Laura Palomo y María Ruíz Delgado.

“Un gran equipo a nivel profesional y humano, gracias al que podemos presumir de ofrecer servicios de muy alta calidad, en todos los campos en los que desarrollamos nuestra actividad”, finalizan.

En caso de necesitar más información, sugieren contactar con ellos a través del 954 22 35 36 o escribiendo a info@clinicalucq.es.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.