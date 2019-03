El Legaltech se convertirá en el factor diferencial para los despachos de abogados, según Lefebvre Comunicae

jueves, 21 de marzo de 2019, 16:04 h (CET) Implementar un sistema de gestión supone un un caso de éxito porque obliga a replantear el modelo de negocio y los procesos para aprovechar los beneficios derivados del software La realidad del Legaltech y el análisis de casos de éxito han protagonizado la jornada celebrada por Lefebvre en ESADE Forum, en la sede de ESADE Law School. La jornada ha tenido como protagonistas a Eugenia Navarro, profesora de Estrategia y Marketing jurídico de ESADE Law School; María de la O Martínez, directora de Innovación de producto de Lefebvre; Isabella Galeano, fundadora de The Technolawgist; y Laia Moncosí, socia fundadora de Lawyers for Projects.

"La tecnología por la tecnología no tiene sentido", han coincidido las ponentes durante la mesa redonda, pero el titular común de esta sesión es que el Legaltech se convertirá en un valor diferencial para los despachos de abogados y tendrá mucho más recorrido. Eso sí, no puede aplicarse sin un objetivo definido.

Para María de la O, la crisis vivida fue el detonante que movilizó a las empresas a pedir a los despachos cosas diferentes, innovadoras. "La administración pública también ha impulsado el cambio. España es el octavo país más avanzado del mundo a nivel de Legaltech y este hecho hace avanzar a pymes y despachos, aunque no quieran".

Las ponentes destacaron también una de las principales barreras que se identifican en el Estudio de Innovación en el sector jurídico de Lefebvre, el miedo. Para Isabella Galeano,"el escepticismo viene en gran medida porque no sabemos lo que significa. Por eso es importante separar la parte jurídica, como la regulación del reconocimiento facial, la transmisión de tokens de blockchain, etc, de la parte de tecnología que puede realmente ayudar en nuestra labor de abogados".

Ese miedo al Legaltech llega también porque el abogado o el asesor de empresa no comprende bien su alcance. "Muchas veces no se trata de implementar únicamente un software, sino de cambiar una dinámica de trabajo por completo", indica María de la O, y Laia Moncosí añade que debe haber diferentes velocidades "dependiendo del tamaño y la tipología de los despachos. El Legaltech tiene soluciones muy complejas con IA pero también tiene soluciones muy sencillas de gestión documental o almacenamiento en la nube que son muy fáciles de implementar".

El Legaltech ha generado la aparición de nuevos modelos corporativos, donde la colegiación y la figura del socio dejan de tener tanto peso. Un caso de éxito son las talent platfoms y su modelo que está llegando a España con Lawyer for projects, “un hub conformado hoy en día por más de 50 abogados y abogadas de talento, que trabajan por proyectos para clientes que apuestan por un modelo distinto que les proporciona un asesoramiento de primer nivel, más cercano, eficiente y rentable”, indica su fundadora Laia Moncosí. "Utilizamos la tecnología en distintas áreas como la automatización de procesos, la gestión documental a través de sistemas cloud y el desarrollo de negocio a través de un CRM basado en Kanban", añade.

Aunque el Legaltech es todavía incipiente en España, los despachos lo tienen en cuenta a la hora de fichar a nuevos abogados. Según indica Isabella Galeano, que también colabora con la Facultad de Derecho de ESADE, "en entornos tan competitivos como los despachos de abogados, los conocimientos sobre Legaltech pueden convertirse rápidamente en un factor diferencial a la hora de contratar a candidatos. Cada vez será más importante para los abogados entender cómo la tecnología puede mejorar la presentación de servicios jurídicos y cómo el derecho regula cuestiones esenciales como, por ejemplo, la inteligencia artificial".

Como casos de éxito, María de la O Martínez destaca el de todos aquellos despachos que ya han incorporado un software de gestión a su dinámica de trabajo diaria. "Lex-ON, la solución de Lefebvre, permite implementar y adaptar un sistema de gestión de estas características a la realidad del despacho, que en muchas ocasiones llega a repensar su estrategia, su modelo de negocio y sus procesos. Esto unido a las consecuencias directas derivadas de los beneficios del software lo convierten en un éxito: control de la gestión, indicadores de negocio, automatización de procesos etc.", asegura la directora de Innovación de Producto de Lefebvre.

Las herramientas Legaltech que está afectando más a los despachos y a las empresas son todas aquellas vinculadas a la gestión de contratos y automatización del proceso de contratación.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas IMF Business School ha organizado una jornada sobre retos y oportunidades de la ciberseguridad en España AleaSoft: El mercado eléctrico MIBEL comienza la primavera en la franja alta de precios de Europa upDelivery, la solución automatizada de última milla que permite elegir dónde y cuándo recibir los paquetes Passivhaus, viviendas perfectas para personas con alergias, según Sto Reech presenta los resultados del Estudio Europeo 2019 sobre Influencer Marketing