Por qué cursar una titulación de técnico en gestión administrativa

jueves, 21 de marzo de 2019, 16:54 h (CET) La Formación Profesional (FP) es uno de los principales accesos al mercado de trabajo que está experimentando un mayor auge en nuestro país. No en vano, y según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2020 los técnicos titulados en formación profesional de grado medio y superior coparán una buena parte del crecimiento del empleo.



Es por eso que en la actualidad la oferta en España de ciclos de grado medio y superior es bastante amplia. Uno de los más significativos e interesantes que se pueden cursar en estos momentos es el de técnico en gestión administrativa, una titulación que posee una alta inserción laboral entre sus alumnos.



La titulación de Técnico en Gestión Administrativa La titulación de Técnico en Gestión Administrativa está encaminada a ofrecer los conocimientos y habilidades necesarias para realizar todo tipo de actividades de apoyo administrativo. Actividades que pueden llevarse a cabo en los sectores laboral, contable, comercial, financiero o fiscal.



Lo cierto es que dentro de estas tareas administrativas se pueden incluir una gran cantidad de labores, teniendo especial relevancia la tramitación de documentos o comunicaciones internas de una empresa, el registro y archivo de datos, las gestiones administrativas de tesorería o la atención al cliente.



Si nos atenemos entonces a estas tareas, estar en posesión de esta titulación nos permitirá trabajar tanto en empresas públicas como privadas en calidad de auxiliar administrativo, ayudante de oficina, administrativo comercial, recepcionista, empleado de atención al cliente o tesorería, auxiliar administrativo de gestión personal o de las administraciones públicas, etc.



Una salida profesional que, como vemos, se puede desarrollar perfectamente en pequeñas y medianas empresas independientemente de su sector. No obstante, podrá tener una mayor repercusión en aquellas empresas dedicadas al sector servicios y en el ámbito de las administraciones públicas.



El ciclo con mayor inserción laboral El mercado laboral actual se halla a unos niveles de competitividad realmente muy altos. Las diferentes empresas que operan en cada uno de los sectores requieren, por lo general, de unos perfiles profesionales muy específicos que no solo cuenten con la formación más adecuada, sino también con las aptitudes y capacidades idóneas para desempeñar su labor.



El Grado Medio de Técnico en Gestión Administrativa es en la actualidad la titulación con una mayor inserción laboral. Sin ir más lejos, en los últimos dos años fueron contratados más de 400.000 técnicos de gestión administrativa para realizar su trabajo en empresas de solvencia en nuestro país.



Como hemos visto anteriormente, la diversidad de conocimientos que se adquiere a través de esta titulación es uno de los detonantes de su alta inserción laboral. Estamos hablando, precisamente, de un perfil profesional que, además de los conocimientos específicos, es muy probable que pueda manejarse en varios idiomas, domine diferentes herramientas informáticas y posea habilidades en materia de comunicación, gestión y organización.



Quiere esto decir que la titulación de Técnico en Gestión Administrativa no sólo comporta una serie de conocimientos teóricos, sino que también da lugar a la adquisición de unos valores prácticos fundamentales para el desarrollo empresarial.



Precisamente, este grado medio incorpora prácticas de empresa en la que los alumnos van a potenciar sus niveles de iniciativa y resolución de problemas, capacidades que deberán emplear con toda probabilidad en su día a día.



En resumen, solo hay que pensar por un momento en la gran cantidad de perfiles profesionales que puede englobar el área administrativa de cualquier empresa. Trabajos que tienen que ver precisamente con tareas de índole administrativa y a las que puede hacer frente un Técnico en Gestión Administrativa.



Es por todo esto por lo que podemos incidir en que se trata del ciclo con mayor inserción laboral. Una magnífica oportunidad para abrirnos camino en el difícil y complejo mercado laboral actual y poder desempeñar nuestro trabajo en una gran cantidad de empresas de diferentes sectores.

