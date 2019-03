UENI Ltd apuesta por los pequeÃ±os negocios en Internet para acabar con el dominio de los gigantes digitales

UENI Ltd apuesta por los pequeños negocios en Internet para acabar con el dominio de los gigantes digitales Comunicae

jueves, 21 de marzo de 2019, 12:24 h (CET) UENI, es la empresa tecnológica que está construyendo y lanzando más de 500 páginas web diarias de pequeños negocios, sin coste alguno y sin compromiso de ningún pago. El objetivo de UENI es el de dar al consumidor final una mayor oferta de servicios, disminuyendo la presencia de los grandes dominadores de Internet en favor de los pequeños negocios Son más de 100 los pequeños negocios en España que cada día se unen a UENI con el objetivo de conseguir y mejorar su presencia en Internet. Según su CEO, Christine Telyan, las grandes empresas han dominado durante mucho tiempo Internet, ahora es el momento para las pequeñas empresas.

UENI Ltd, es una empresa con sede en Londres y quiere que ningún pequeño negocio se quede sin presencia en Internet. Desde enero de este año, UENI ha empezado a ofrecer su servicio de creación y aumento de visibilidad en Internet de forma gratuita para cualquier pequeño negocio en España. "Gracias al trabajo realizado durante varios años en la automatización de nuestros procesos, ahora podemos crear más de 500 páginas de pequeños negocios de forma diaria", asegura la CEO de UENI. "Nos ha llevado mucho tiempo el conseguir que editores y diseñadores profesionales trabajen de forma sincronizada y alineada en cientos de páginas web diarias".

En el plan gratuito el usuario de UENI obtendrá una web gratuita y el alta en Google My Business y Google Maps. El modelo de negocio de UENI consiste en ofrecer estos servicios de forma gratuita, para posteriormente dar la opción de pasarse a suscripciones premium que ofrecen aún más visibilidad a sus usuarios. UENI también ofrece servicios de pago con los que sus usuarios podrán disfrutar de su propio dominio, dirección de email y alta en multitud de directorios, medios y mapas donde todos los días acceden potenciales clientes.

"Queremos ayudar a los pequeños negocios, queremos que tengan más visibilidad. Esto significa una mayor oferta para el consumidor final reduciendo el dominio de las grandes empresas hasta ahora dominantes en Internet".

UENI surge cuando Christine, su CEO, se dio cuenta que era muy complicado encontrar servicios y proveedores en Internet al estar las primeras posiciones de Internet ocupadas por grandes empresas.

El 70% de los pequeños negocios no tienen presencia en Internet. "Existen diferentes sistemas de creación de web, los cuales, lamentablemente se olvidan del pequeño negocio que no tienen ni tiempo, ni muchas veces conocimiento para crear su propia página web".

En diciembre de 2014, se fundó UENI Ltd. En 2015 UENI consiguió su primer millón y medio de euros para lanzar el proyecto y hasta la fecha, son más de 17 millones de euros lo que han conseguido en diferentes rondas de financiación.

"Sabemos que tener una web en Internet no es lo único que hay que hacer para tener visibilidad", dice Telyan. "Pero sabemos que la creación de la web es uno de los principales problemas a los que se enfrentan nuestros usuarios, los cuales carecen de tiempo, o presupuesto, o de los conocimientos necesarios para llevarlas a cabo".

"Estamos construyendo más de 500 webs diarias, nuestro sistema de automatización ha mejorado en gran medida en los últimos meses, sin embargo, a pesar de tener un proceso automatizado, no dejamos de lado la personalización de las webs de nuestros usuarios. Además, un equipo en Londres comprueba la calidad de las webs".

