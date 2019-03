¿Buscas tu primer empleo? Te explicamos por dónde debes empezar

El mercado laboral se ha convertido en un área muy competitiva donde cualquier aspecto del aspirante puede marcar la diferencia entre ser contratado o no. Por esto, en el momento de querer entrar en este mercado, es importante conocer por dónde comenzar y de qué manera asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos, sin importar si se cuenta o no con experiencia o certificados académicos.



Desde el inicio de las sociedades, se han creado pautas y pasos para estimular el desarrollo de las mismas partiendo del crecimiento personal y profesional de cada uno de sus integrantes. Es por esto que, siempre ha sido clara la ruta de aquellos que desean surgir en la vida, siendo está anclada en dos aspectos indispensables para lograrlo, el estudio y el trabajo.



Es así, como uno va relacionado con el otro para lograr el desarrollo de cada individuo a lo largo de su vida, ya que mientras más capacitado se encuentre, mejor oferta laboral puede conseguir. Enredándose que aprender en el mundo actual, va más allá de asistir a una institución académica. Puesto que, nada enseña más que la experiencia (dada por el ejercicio laboral dentro de cualquier ramo), sin mencionar el apoyo del mundo digital para el aprendizaje, debido a que cualquiera con dedicación y empeño puede educarse a sí mismo desde su hogar.



Es por esto que, en la actualidad es común encontrarse con personas aspirando a su primer empleo, aunque presentan un gran conocimiento y un sinfín de experiencia laboral, debido a que esta fue realizada a modo particular (sin contrato), lo que se creería que los ubica en desventaja junto a aquel aspirante que presenta una hoja de vida a base de contratos laborales en distintas empresas. Pero, esto no es cierto, ya que todo dependerá de la manera en que cada aspirante se presente a dicha oferta laboral y como use su conocimiento y experiencia sin contrato o con él, para demostrar que es merecedor del puesto.



Primer paso. Diseña tu currículum vitae en función de tus objetivos

Sin importar si se está estudiando, si se ha terminado una carrera o si se tiene toda una vida trabajando por cuenta propia, cuando la persona quiere aspirar por una oferta laboral, el primer paso que debe cumplir se refiere a la redacción de la hoja de vida o currículum vitae, ya que es en este documento donde se deja expuesta toda la información relevante del aspirante en función de permitirle a la empresa o contratista aquellos datos que le permitan tomar la mejor elección para el puesto ofrecido.



Entendiendo esto, se puede establecer el diseño que tendrá el currículum, puesto que cada hoja de vida dependerá tanto de las cualidades y experiencias del aspirante como del puesto al que se quiera postular.



Es así que, resulta fundamental concientizar y definir los objetivos que se quieren lograr para redactar de manera correcta este documento, ya que la información que se exponga debe de alguna manera tener relación con la empresa o puesto de trabajo que se desea.



De igual manera cada cualidad expresada debe sugerir al empleador una oportunidad de nutrir a su compañía si contrata a este aspirante. Por lo que el mismo debe orientar cualquier experiencia laboral en función a las cualidades que desarrolló y que podría aplicar a cualquier ramo.



Allí la astucia e inteligencia al momento de redactar este documento. Puesto que se ha dejado atrás aquellos currículum estructurados que no daban cabida a experiencias sin contrato o incluso a profesionales recién egresados, que no han trabajado nunca. Por el contrario, la modernidad ha impulsado al desarrollo de oportunidades, con apoyo gubernamental, a través de nuevos programas que se han creado en función de esto. Tal es el caso del conocido “primer empleo”, el cual fue diseñado para permitir que los jóvenes , sin experiencia alguna, pudieran acceder al mercado laboral.



Lo que a su vez, a nivel empresarial, impulso a creación de oportunidades para que cualquiera que lo desee pueda ingresar al mercado laboral y desempeñar un puesto de trabajo que se adapte a sus cualidades y lo que ha aprendido a lo largo de su vida. Claro está que, el éxito de esto recaerá en la forma que sea manejada la información que define al aspirante a través de su curriculum vitae.



Consigue tu primer empleo. Escucha a los expertos

Partiendo del cumplimiento del primer paso, es importante ir más allá para asegurar que se obtendrá el puesto de trabajo por el cual se aspira. Es por esto que , resulta indispensable apoyarse en la información expuesta por expertos del tema, tanto para desarrollar el curriculum vitae ideal, a través de plataformas como Modelocurriculum.net donde se dejan al alcance los modelos según las características y objetivos de cada aspirante, como para conocer aquellos consejos y herramientas que se pueden usar a favor para lograr ser contratado.



Resaltando entre estos consejos, aquellos que impulsan a la persona a sobresalir entre los demás candidatos, como es el caso de la carta de presentación anexada al currículum vitae, ya que pasa a ser un complemento importante que le indica a la empresa las cualidades y aportes que el candidato tiene para nutrir dicha compañía, dejando a su vez expuesto que el aspirante investigó acerca de la empresa; característica que suma puntos positivos en el momento de la elección.



Por otro lado, estos expertos comparten qué factores influyen positiva o negativamente durante una entrevista, así como el atuendo que se debe llevar o la ruta que debe seguirse durante la conversación en cuanto lo que se debe decir y lo que no.



De esta forma, se deja claro, como cualquier persona que se oriente por los profesionales del ramo y entienda cómo usar sus aptitudes, conocimientos y experiencias a favor, puede conseguir su primer empleo sin ningún problema