El único presidente del mundo que pide que EEUU y sus vecinos invadan a su país

El diputado Juan Guaidó, a quien EEUU y otras naciones, reconocen como el “presidente interino” de Venezuela, ha declarado que él está dispuesto a aceptar o solicitar el ingreso a su país de tropas norteamericanas, brasileñas o colombianas. Sostiene que esta posibilidad puede darse para garantizar la “ayuda humanitaria”.



Una invasión de tal naturaleza llevaría a una fuerte resistencia y a una guerra mucho más sangrienta que la más cruel que han tenido las repúblicas sudamericanas: la de la Triple Alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay de 1864-70 que mató al 80%-90% de todos los paraguayos e hizo que la república guaraní fuese desembrada y nunca más recuperase el importante sitial que tenía en el continente.

Dicha guerra de hace un siglo y medio se dio sin aviones, helicópteros, misiles, tanques, carros de combate o armas de destrucción masivas, y sin la participación directa de tropas de la mayor mega-potencia del mundo. Hoy una nueva Triple Alianza de Trump, Bolsonaro y Duque tendría a su disposición a las 2 poblaciones y ejércitos mayores de Sudamérica y también al de todo el hemisferio.



Una guerra contra Venezuela hecha por dicha alianza no traería “ayuda humanitaria” a Venezuela sino cientos de miles de muertos y millones de desplazados. En vez de traer “democracia” conllevaría a la apropiación de los recursos naturales venezolanos en manos de otras naciones, e incluso a la posible pérdida de territorios o hasta la división de Venezuela.



En todo lo que va de este milenio ningún otro “presidente” de las Américas había llegado a sugerir tal cosa. De otro lado, Guaidó es un presidente sui géneris. Todos los presidentes de las Américas han sido electos directamente por sus respectivas poblaciones, usualmente con más del 50% de los votos en una o dos rondas. Hay tres excepciones: Cuba (donde el partido único y la asamblea popular lo escoge), EEUU (donde Trump perdió por casi 3 millones de votos ante su rival, pero el colegio electoral le dio el triunfo) y Perú (donde la presidencia ha ido a parar al vice de la plancha ganadora tras la renuncia del mandatario).



Guaidó no ha salido de ninguna elección presidencial ni se ha presentado jamás a ninguna de éstas. Él llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional debido a que la coalición opositora (Unidad) acordó que cada año este puesto (de naturaleza poco importante) fuese adjudicado a uno de sus partidos miembros. Como en el cuarto año de ésta le correspondía dicho cargo al cuarto partido en importancia de dicha alianza (que es Voluntad Popular), fue el jefe de dicha organización (Leopoldo López) quien nombró dedo a Guaidó.



Así, sin pasar por ninguna elección a nivel nacional, en el congreso o en su propio partido, Guaidó fue ungido presidente de la Asamblea Nacional y luego juró ante sí mismo en una plaza pública que aceptaba ser el nuevo presidente interino de Venezuela.



Mientras que en la mayor parte de las repúblicas americanas cuando un presidente muere, renuncia o es sacado del cargo, su sucesor inmediato es el vicepresidente quien termina el mandato constitucional, en Venezuela existe la figura del “presidente interino”, el cual tiene como misión convocar elecciones presidenciales en un mes. Cuando Chávez murió su vicepresidente Maduro le substituyó en el puesto y convocó a presidenciales en 30 días.



Guaidó afirma que él es el “presidente interino” porque Maduro fue electo con fraude, pero ese mismo argumento él dio en 2013 cuando toda la comunidad internacional aceptó la primera victoria electoral de Maduro. El planteo de Guaidó es cuestionado por Maduro aduciendo que él ganó las presidenciales de Mayo 2018 con el 68% de los votos emitidos y el 31% del padrón electoral, una de las cifras más altas del mundo. Ahora, supongamos que Guaidó tiene razón y esas elecciones fueron fraudulentas, es igual de cuestionable que él asuma tal cargo y, en caso de hacerlo, debería llamar a elecciones generales en un mes, pero ese plazo ya ha fenecido el 10 de febrero, y él sigue irrogándose el puesto.



El propio Guaidó ha declarado que él va a ser a seguir en su puesto y que hasta podría convocar elecciones en 12 meses, lo cual es otra forma de salirse de la constitución, y, encima, que en su calidad de presidente interino podría solicitar una intervención de fuerzas militares del exterior.



Muchos creen que la presencia de un presidente alternativo a Maduro es algo que puede forzarlo a dejar el poder y convocar a elecciones, pero eso también puede ser usado por el chavismo para consolidarse.



Maduro se jacta de que Guaidó no tiene ningún poder a nivel de Venezuela. No le obedece ningún destacamento militar o policial o los juzgados. La inmensa mayoría de las alcaldía y gobernaciones está en contra suya. El principal apoyo que tiene Guaidó es de EEUU, potencia que fue impulsando a que la oposición se atreviese a calificar a Maduro de usurpador y erigirse en gobierno paralelo.



Sin embargo, tampoco Guaidó ha hecho un gobierno paralelo. Ningún ministerio le hace caso y él no ha podido crear su propio gabinete con sus respectivos ministros.



A pesar que su poder es limitado y se apoya en federaciones empresariales y en algunas marchas, algunas de las cuales han sido grades, Guaidó ni si quiera ha podido implementar sus 2 principales objetivos: 1) hacer que los soldados se le plieguen, y 2) lograr hacer entrar la “ayuda humanitaria” de EEUU a Venezuela.



Ante esa incapacidad es que él ha planteado pedir a EEUU y sus vecinos que contemplen una invasión.