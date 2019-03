Pablo Pineda presenta una Guía para ayudar a las personas con discapacidad intelectual a encontrar empleo Comunicae

miércoles, 20 de marzo de 2019, 17:48 h (CET) Se trata de un proyecto personal que, el primer diplomado europeo con síndrome de Down, ha dado forma a través del trabajo en equipo con consultores expertos de la Fundación Adecco, entidad en la que el malagueño desarrolla su actividad desde 2010. La Guía, escrita en lectura fácil, se compone de 8 capítulos que explican los pasos que se deben seguir para afrontar la búsqueda de trabajo El 21 de marzo se celebra el Día Internacional del síndrome de Down. En este marco, Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down, presenta la Guía Muy válidos para el empleo, un documento, redactado en lectura fácil, para apoyar en su búsqueda de empleo a las personas con discapacidad intelectual. La Guía ha sido auditada y validada por expertos de Plena Inclusión y personas con discapacidad, conforme a la norma UNE 153101 (Aenor).

La publicación parte de un proyecto personal de Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down, que se ha materializado gracias al trabajo en equipo con consultores de la Fundación Adecco, entidad en la que el malagueño desarrolla su actividad desde el año 2010. Los expertos de esta entidad han volcado su conocimiento profesional en cada una de las páginas: el pasado año, la Fundación Adecco encontró empleo a más de 3000 personas con discapacidad.

"Desde hace tiempo tenía claro que quería impulsar una publicación de este tipo, pues en pleno siglo XXI, la discapacidad continúa infrarrepresentada en las empresas y, cuando es de tipo intelectual, es prácticamente invisible. El objetivo de esta guía es, precisamente, dotar de un nuevo recurso, no sólo a las más de 30.000 personas con discapacidad intelectual que buscan empleo en España, sino también a las que aún no lo hacen por falta de conocimiento o herramientas. De este modo, podremos contribuir a normalizar su presencia en las empresas y en la sociedad en general"- ha recalcado Pineda, quien desde hace una década ha convertido la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en una misión personal y profesional.

Un acompañamiento integral

La guía está planteada de modo que pueda acompañar al demandante de empleo con discapacidad intelectual durante todo su proceso de búsqueda. Así, el documento empieza por definir el empleo y las causas por las que se puede y debe trabajar, para exponer a continuación pautas básicas para el correcto desempeño y adentrarse en cada fase de la búsqueda de trabajo: "encuentra tus cualidades, piensa en tu objetivo, fórmate, organiza tus días, usa las Redes sociales de forma responsable, dónde buscar empleo o consejos para afrontar la entrevista de trabajo".

Aunque el documento recoge pautas que son aplicables a todas las personas, cada capítulo contempla los retos a los que habitualmente se enfrentan las personas con discapacidad intelectual: desde cómo utilizar el transporte público para llegar al lugar de trabajo, hasta algunas rutinas de utilidad para hacer frente al cansancio que puede invadir mientras se realizan las tareas.

Ejemplo. Fragmento de la guía:

"En el transporte público (por ejemplo, el metro, el autobús, el tren):

Si escuchas música, ponte cascos.

No cantes ni hables en voz alta, puede molestar a otros pasajeros.

Deja tu mochila o tu bolsa en el suelo o ponla entre tus piernas.

Cede el asiento a otros que lo necesitan más que tú, por ejemplo, ancianos o mujeres embarazadas. En el trabajo

Cuando llegues al trabajo, saluda y da los buenos días a todos.

Tu jefe y tus compañeros te explicarán cómo hacer tu trabajo.

Atiende bien cuando te lo expliquen.

No cojas el teléfono ni te distraigas mientras te explican tus tareas. ¿Qué hacer si tengo sueño?

Mójate un poco la cara o toma un poco de chocolate, así recargarás las pilas.

Es muy importante que no te quedes dormido en el trabajo, eso da muy mala imagen de ti."

Diccionario del empleo

La Guía concluye con un glosario del empleo que explica, en lectura fácil, conceptos clave del mundo laboral: contrato de trabajo, currículum, acoso laboral, conciliación, etc.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: "para empoderar de forma transversal a los demandantes de empleo con discapacidad intelectual no sólo veíamos necesario que conozcan cómo buscar empleo o desempeñarlo, sino también que se familiaricen con la terminología propia de este ámbito, de cara a que sean lo más autónomos posible en la gestión de sus relaciones laborales".

Ejemplo. Fragmento del diccionario del empleo:

"Calendario laboral

Documento que indica los días de trabajo y los días de fiesta.

Centro de trabajo

Lugar donde van a trabajar las personas.

Conciliación

Derecho de un trabajador a pasar tiempo con su familia y amigos. Disfrutar de su tiempo libre después de trabajar."

El documento puede descargarse de forma gratuita en el siguiente enlace:

https://fundacionadecco.org/guia-de-lectura-facil-muy-validos-para-el-empleo/

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

