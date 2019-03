Cascos Scorpion by E-Bmo, nuevo distribuidor online de la marca francesa Comunicae

miércoles, 20 de marzo de 2019, 17:39 h (CET) Nueva tienda online de Cascos Scorpion, donde se puede comprar toda la gama de cascos de la marca, y sus accesorios originales. E-Bmo apuesta por una de las marcas con más crecimiento dentro del sector, lanzando un nuevo portal de venta a distancia Nace un nuevo portal online de venta de Cascos Scorpion, que ofrece toda la gama de cascos de la marca y sus accesorios oficiales, para toda España.

Esta importante marca, con un alto crecimiento en los últimos años y ya afianzada en nuestro país, apuesta de la mano de E-BMO, por la venta a distancia de toda su gama de productos.

Cascos Scorpion by E-BMO es una tienda especializada en la venta de cascos para todo tipo de moto. Ofreciendo una gran variedad de cascos de todo tipo de conductor de moto o scooter, con modelos actuales y novedosos dentro del mercado, y cada uno de ellos presenta un diseño y unas características que los hacen muy atractivos y competitivos en precio.

En el catálogo de este nuevo portal, puedes encontrar diversas categorías de cascos de moto, como los cascos integrales, los cascos de moto modulares, los de tipo jet, los cross o los diferentes y exclusivos cross over con el EXO Combat

Y en cada una de las categorías de casco de moto, encontrarás diferentes modelos, con una gran variedad de colores, las tallas disponibles, y con diferentes opciones de precio, en función de la necesidad de cada usuario de moto.

Para comprar cascos de moto Scorpion originales puedes hacerlo a través de la tienda online Cascos Scorpion

Scorpion es una marca francesa que en los últimos años ha ganado un gran posicionamiento dentro del mercado con un crecimiento importante, y que mantiene un vínculo muy fuerte con el piloto Álvaro Bautista, siendo abanderado de la marca dentro de la alta competición como Moto GP o Super Bikes.

Cuando se habla de motos, la seguridad toma un papel importante y la marca SCORPION lo sabe, el casco de moto es el equipamiento que se tiene que escoger con mayor atención, ya que protege la parte más importante del cuerpo en caso de accidente. Además, en toda España es obligatorio el uso de un casco homologado y que cierre correctamente. Por eso, todos los cascos que ofrece Cascos Scorpion están homologados y en algunos modelos de la gama alta, tiene el sistema exclusivo AIRFIT CONCEPT, donde una bomba permite al motorista ajustar el casco gracias a las almohadillas montadas en cojines de aire regulables, de esta manera el casco se ajusta perfectamente a las medidas del usuario.

Cascos-Scorpion.com este e-commerce ofrece envíos a toda España, y podrás disfrutar de los gastos de envío gratis, sin hacer una compra mínima. En su tienda, podrás encontrar las mejores ofertas.

Las compras y los envíos de este nuevo portal se realizan con total confianza, y te permite pagar a través de tarjeta bancaria, PAYPAL o transferencia bancaria.

Desde la red de distribución, Cascos Scorpion trabaja para ofrecer un servicio postventa de alta calidad, con un servicio personalizado y con la opción de un seguimiento de los envíos. Con la finalidad de conseguir una buena satisfacción de sus clientes. También ofrece una atención al cliente vía WhatsApp.

En la web de Cascos Scorpion también podrás encontrar un blog donde se informará de novedades, recomendaciones sobre los mejores cascos, características específicas de las diferentes categorías, ofertas, etc.

Se puede descubrir todos los productos originales en la tienda online a través de este enlace: www.cascos-scorpion.com

