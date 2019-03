Ontruck apuesta por la IA y el machine learning para optimizar el transporte de mercancías por carretera Comunicae

miércoles, 20 de marzo de 2019, 16:57 h (CET) La compañía española pretende liderar el proceso de digitalización del sector aplicando los sistemas más innovadores para mejorar en eficacia del servicio Ontruck, operador español de transporte regional de mercancías por carretera, se ha propuesto liderar el proceso de digitalización de este sector mediante el desarrollo y la integración de soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA), machine learning y business intelligence (BI). A través de estas tecnologías es capaz de ofrecer tanto a sus clientes como a los transportistas un servicio más eficaz y personalizado, así como una gestión de cargas inteligente que mejora los índices de satisfacción de ambas partes.

La compañía ha desarrollado sus propios algoritmos con tres principales funcionalidades: el cálculo dinámico de los precios de cada servicio, el enrutado de las mercancías teniendo en cuenta la situación en tiempo real de las carreteras y la asignación de cargas según el tipo de carga y el perfil de los transportistas. Para ello, además de sus desarrollos propios utiliza otras tecnologías como servicios GIS para geolocalización, geocoding y Tiempo Estimado de Llegada (ETA).

"Uno de nuestros principales objetivos es minimizar los kilómetros en vacío que realizan los vehículos, que con el sistema tradicional pueden llegar a representar el 40% del total de kilómetros recorridos, con el consiguiente gasto innecesario en combustible y su impacto negativo no sólo en el bolsillo de los conductores, sino también en el medio ambiente", asegura Iván Hernández, vicepresidente de Engineering de Ontruck.

Gracias al uso de la tecnología para optimizar las rutas y cargas, Ontruck consigue reducir en un 10% esos kilómetros en vacío, lo que sólo en 2018 representó un ahorro de 275.000 litros de combustible, equivalente a 390.000 euros. Asimismo, es capaz de reducir entre un 20 y un 25% el impacto ambiental de su flota, actualmente integrada por más de 2.200 vehículos, lo que el pasado año se tradujo en 665 toneladas menos de CO2 emitidas a la atmósfera.

Sistema de pagos inteligente

La compañía está utilizando también técnicas de machine learning para optimizar los albaranes que los transportistas deben entregar para tramitar el pago de sus servicios. Todo el sistema de pagos está concebido con el objetivo de simplificar la operativa, acelerar el proceso y maximizar la seguridad de las transacciones.

Para ello, la plataforma cuenta con un registro digital que permite recoger los datos y facturas de diferentes servicios realizados a lo largo del mes, y consolidarlos en una única factura que se envía a través de la aplicación o vía mail para ser abonada por el cliente. De este modo se consigue que el pago de los servicios se realice en un plazo de tiempo mucho más corto de lo que es habitual en el sector.

Por otro lado, Ontruck mantiene una apuesta clara por el business intelligence, para lo que se ha provisto de las herramientas adecuadas para poder recopilar, interpretar y explotar sus datos con el objetivo de facilitar la toma de decisiones. "Somos una empresa data-driven desde el inicio. Cualquier decisión de negocio o de desarrollo de producto pasa por analizar, antes, durante y después, cómo ha sido el comportamiento y su posible mejora, para poder adoptar la decisión adecuada en la siguiente iteración", explica Hernández.

En cuanto a sus retos para este año en materia tecnológica, la compañía tiene previsto consolidar su plataforma para adaptarla a su crecimiento en número de clientes y a su expansión internacional (acaba de comenzar a operar en Francia, tras un año operando en Reino Unido). Asimismo, en materia de BI están trabajando en la implantación de un ‘data lake’ que les permitirá tener mayor flexibilidad a la hora de almacenar y utilizar todos sus datos.

Por último, Ontruck mantiene un constante trabajo de perfeccionamiento de sus algoritmos, incluyendo técnicas de IA y machine learning para mejorar sus mecanismos de enrutado, asignación de cargas, optimización de precios y una mejor capacidad de reacción ante eventos en tiempo real, como el estado del tráfico o posibles incidencias meteorológicas.

"La digitalización de todo el proceso de gestión del transporte de mercancías es una tendencia al alza en el sector, que busca la automatización para obtener mayores niveles de eficacia. Próximamente veremos cómo también aumenta el uso de la Internet de las Cosas (IoT), que permitirá geolocalizar de manera más sencilla y eficaz las flotas de vehículos, así como tener una mejor trazabilidad de los palets en sus diferentes traslados", sostiene Hernández.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El futuro de las búsquedas en Google pasa por la voz, según SoloSeoySem Pablo Pineda presenta una Guía para ayudar a las personas con discapacidad intelectual a encontrar empleo Speed Queen celebra la apertura de su tienda número 500 en Varsovia, Polonia El Tren Medieval descubre Sigüenza en primavera con una oferta turística, gastronómica y cultural Cascos Scorpion by E-Bmo, nuevo distribuidor online de la marca francesa