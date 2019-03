ASPY presenta el programa ‘Work&Play’ para promover la salud y el deporte en el ámbito laboral Comunicae

miércoles, 20 de marzo de 2019, 15:04 h (CET) Contó con la participación de 15 empresas líderes en sus sectores. ASPY puso fin a la jornada con una charla sobre Organizaciones Saludables El programa “Work&Play”, una alianza de ASPY, empresa nacional especializada en el cuidado de los trabajadores y la prevención de riesgos laborales, Regus, el proveedor líder mundial de espacios de trabajo flexible; Holmes Place, la cadena internacional de clubes de fitness; Randstad, la compañía líder en selección y formación de RRHH han organizado una jornada para dar a conocer las principales actividades asociadas a este programa que nació con el objetivo de promover el deporte y la salud en el ámbito laboral.

Las instalaciones de Regus en la Torre Aragonia de Zaragoza fue el lugar escogido para el evento el 15 de marzo, que reunió a más de una quincena de empresas líderes en la capital aragonesa. Zaragoza se convierte así en ciudad piloto para esta innovadora iniciativa que, tras su primer año, ya tiene previsiones de trasladarse a otras localidades españolas. “Como pioneros, esperamos que sea una buena práctica para todos y que un ejemplo a seguir en otras ciudades”, afirma Esperanza Ruenz, directora de Randstad en Zaragoza.

El encuentro fue un ejemplo de lo que serían unas buenas prácticas en el arranque de una jornada laboral en cualquier puesto de trabajo. Se inició con una tabla de ejercicios y estiramientos básicos, a continuación, se ofreció un desayuno saludable y seguidamente se procedió a la presentación del programa “Work&Play 2019”.

Aníbal Gómez, director de RRHH Schindler, afirma que le parece “una iniciativa muy interesante para que las empresas nos ocupemos de nuestro activo más importante, que son nuestros colaboradores, y la salud y bienestar de ellos es fundamental para todos”.

Para poner fin a esta jornada, dedicada a impulsar que las empresas fomenten el deporte entre sus trabajadores, ASPY Prevención ofreció una charla sobre organizaciones saludables. Para Jorge Arteagabeitia González, director territorial de Aragón y Cataluña de ASPY Prevención, “ser una organización saludable es una actitud, es apostar por una idea que proporciona grandes beneficios de salud a las personas y económicos a las empresas”.

Las principales actividades incluidas en el programa de “Work&Play 2019” son:

● Descenso del Río Ebro

● Torneo de pádel corporativo

● Consejos nutricionales y dietéticos para fomentar la salud

● Distribución de material documental como ejercicios y estiramientos adaptados para mejorar la postura corporal

● Charlas formativas

Todas estas actividades ya están programadas para el año 2019, sin embargo, los organizadores no descartan aumentarlas según lo hagan los adheridos al programa. Además de estas iniciativas, los coordinadores de “Work&Play 2019” están impulsando acuerdos de colaboración con instituciones y empresas deportivas que proporcionen ventajas y beneficios a las empresas integrantes del programa. La próxima cita de “Work&Play 2019” tendrá lugar el próximo día 12 de abril en el ‘Parque del Agua’, de Zaragoza donde se invitará a las empresas participantes a realizar un descenso del Ebro.

Empresas como Ebronautas, especializada en actividades de ecoturismo de piragua o kayak por el Ebro, o la Escuela de Esquí Nórdico Somport, han sido algunas de las primeras en sumarse como colaboradores del programa. “Desde la escuela de esquí nórdico Somport aportamos una actividad adaptada al nivel físico de los participantes, en un entorno único que favorece el contacto con la naturaleza”, comenta Carlos Hernández, director técnico de la escuela de esquí nórdico Somport.

Para garantizar el éxito de participación, los coordinadores de Work&Play organizan actividades económicas y accesibles a cualquier trabajador. “Es condición sine qua non para quedar adherido al programa, que sean las empresas las que financien la participación de sus trabajadores, puesto que el bienestar de los mismos repercute en su productividad laboral”, Carolina de

Funes, Área Manager de Regus en Zaragoza.

Sobre ASPY Prevención

ASPY Prevención presta servicios de prevención ajenos a más de 41.000 empresas desde su constitución en 2006. Con un concepto de servicio preventivo integral y exclusivo ofrece a sus empresas clientes cobertura desde las cuatro especialidades preventivas: Medicina del Trabajo, Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Su equipo de 1200 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a empresas y trabajadores una adecuada actuación preventiva y un completo asesoramiento técnico y sanitario. www.aspyprevencion.com

