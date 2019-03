Más papistas que el Papa Enric Barrull Casals, Girona Lectores

miércoles, 20 de marzo de 2019, 19:14 h (CET) Ante un cierto escándalo provocado por unas palabras del Papa. Cierto es, que los cónyuges divorciados y vueltos a casar no están excomulgados aunque si están automáticamente excluidos de la eucaristía, por su ruptura del vinculo sacramental. Pero esto no significa, ni mucho menos, que hayan sido excluidos de la Iglesia, como ocurre con otros pecados de gravedad como pueden ser el aborto o la herejía. Todo lo contrario, la Iglesia siempre ha estado abierta a la acogida de estas personas cuyas situaciones pueden ser muy diferentes.



Francisco hablaba del deber de discernir, por amor a la verdad, la diferencia que hay entre quienes han sido víctimas del divorcio y quienes lo han provocado, abandonando incluso el hogar conyugal por motivos egoístas. Hay otra preocupación de la Iglesia que exige "una acogida real y urgente" de estas parejas, en palabras del Papa, como es la educación de los hijos…. En suma, nada nuevo hay en las palabras de Francisco, aunque es bien sabido que en materia religiosa la ignorancia suele hacer de algunos, según el dicho popular, más papistas que el Papa.

