La Europa imaginaria de Mas

Artur Mas siempre presenta a España como una excepción en Europa y que en el resto del continente sus aspiraciones secesionistas serían mejor recibidas. Me va a permitir el President que lo dude. Por ejemplo, en Francia la Prefectura de los Pirineos ha solicitado la disolución judicial inmediata de la asociación que organizó el referéndum ilegal del 9N en Perpiñán por “atentar contra la integridad del territorio francés”. En Italia el gobierno de Matteo Renzi ha actuado judicialmente contra los defensores de la secesión del Véneto por “atentar contra la Constitución italiana”. Y en Alemania, un país en que los partidos separatistas son ilegales y, por ejemplo, ERC no podría ni existir, el primer diario económico ha catalogado a Artur Mas de “presidente golpista”. La realidad es que los franceses, italianos y alemanes no están para muchas bromas con el separatismo. Cuidado con la Europa imaginaria que venden algunos.