Fundación Carasso y el MACBA impulsan la educación artística expandida

miércoles, 20 de marzo de 2019

miércoles, 20 de marzo de 2019, 11:36 h (CET) El seminario ‘Allez! Prácticas ambulantes y museos dispersos’ ha analizado durante cuatro días cómo difundir los recursos móviles que promueven la educación artística El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) ha acogido durante la pasada semana ‘Allez! Prácticas ambulantes y museos dispersos’, un seminario internacional de prácticas ambulantes y museos dispersos impulsado por la Fundación Daniel y Nina Carasso, que culminó el sábado 16 de marzo con una gran jornada festiva para el público familiar a la que acudieron más de 1.300 personas.

Se trata del primer seminario internacional de educación artística expandida que se ha celebrado en Barcelona. El encuentro profesional, de tres días de duración, ha contado con la participación de más de 80 asistentes de diferentes puntos de España y de Francia. La programación ha incluido seis talleres realizados por diferentes artistas y colectivos en torno a protocolos de artista, construcción de artefactos móviles y desarrollo de proyectos digitales y analógicos; un encuentro de mediación en torno al dispositivo móvil y un seminario de reflexión.

Finalmente, el cuarto y último día se celebró ‘Allez! en la Plaza’, una jornada pública con la presencia y activación de algunos artefactos (cine, talleres,etc.), que convirtió la Plaza del MACBA en un encuentro lúdico para toda la familia. Los asistentes pudieron disfrutar de una estación móvil de grabación y experimentación sonora; el cine más pequeño del mundo; un espacio de cuentacuentos; laboratorios de impresión; la creación de un fanzine colectivo y juegos de mesa sin límites.

"'Allez!’ ha conseguido crear un espacio de diálogo nuevo, donde proyectos de gran variedad —maletas educativas, museos y teatros móviles, kits y juegos, arte postal, APP y plataformas digitales—, organizaciones financiadoras, albergadoras u operadoras, han compartido con generosidad, creatividad, inteligencia y pasión sus aprendizajes en materia de educación artística expandida", ha asegurado Isabelle Le Galo, directora para España de la Fundación Daniel y Nina Carasso. Y ha avanzado que, "tan pronto como sea posible, publicaremos las conclusiones y las difundiremos para que viajen, fertilicen e inspiren sin límite. Porque para mí, no cabe duda de que hay una energía cada vez más potente y expansiva en esa manera de hacer arte y sociedad".

Por su parte, Carlos Almela, responsable del programa - Arte Ciudadano España en la Fundación Daniel y Nina Carasso, ha destacado 'la potencia' que ‘Allez!’ ha tenido como encuentro: "Para los profesionales ha sido un espacio donde abordar a través de mesas redondas, talleres con artistas y momentos informales el estado actual de las prácticas de educación artística expandida. Pero Allez! ha sido más que un encuentro profesional, como lo demuestran las activaciones de recursos en el IES Moisés Broggi y en la Escola Segarra, los talleres, el seminario del viernes y la plaza festiva el sábado, que han hecho posibles otras conexiones. Junto al MACBA, haremos por que sigan deambulando y dispersándose".

Pablo Martínez, jefe de programas del MACBA, ha resaltado que "una de las principales conclusiones que podemos extraer es que hay un paisaje muy rico de prácticas institucionales, parainstitucionales y autónomas que trabajan en el desarrollo de herramientas de aprendizaje en artes más allá de cualquier muro. Con un paisaje muy rico en cuanto a orientaciones, niveles de experimentación y alcance tanto de territorio como de públicos". Además, ha demandado la necesidad de que desde las administraciones se articulen medios y herramientas para que profesores y educadores, por un lado, y agentes de la cultura e instituciones artísticas, por otro, puedan desarrollar su trabajo en mejores condiciones.

Durante el seminario público, los diferentes ponentes coincidieron en replantear el espacio de la educación en museos, no como una máquina que atrae a públicos, sino como un espacio de investigación con públicos muy diversos, y en que se deberían potenciar los proyectos que ponen el centro en aspectos cualitativos y no meramente cuantitativos. En este sentido, los representantes de las instituciones participantes en la mesa abogaron por una reflexión acerca del modelo actual y su transformación, y por unas prácticas que tengan en cuenta las condiciones laborales de los trabajadores y vitales de los proyectos.

