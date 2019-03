Una empresa española busca incorporar jóvenes en sus proyectos y startups digitales Comunicae

miércoles, 20 de marzo de 2019, 07:52 h (CET) La incubadora de proyectos digitales 1MIB busca incorporar a una veintena de jóvenes en su programa formativo de los distintos proyectos digitales de la compañía. Su objetivo es formar a jóvenes profesionales para que sean realmente operativos en una empresa 2.0, más allá de los programas teóricos tradicionales de las escuelas y universidades Diversos estudios indican que actualmente en España hay una gran divergencia entre las competencias que precisan las empresas para el desarrollo de sus áreas digitales y online, y las que poseen los trabajadores, en particular los más jóvenes.

Las empresas precisan candidatos y profesionales que puedan ser operativos rápidamente en el entorno digital y con más conocimientos prácticos que teóricos, pero las escuelas y universidades siguen un método tradicional basado en la enseñanza teórica y dejando a un lado la práctica.

El resultado es que las empresas no pueden cubrir puestos en áreas de alta demanda, y los jóvenes no pueden encontrar un trabajo adecuado incluso después de haber invertido tiempo y recursos económicos en una carrera universitaria o Máster.

Una empresa española que desarrolla diversos proyectos con fuerte base digital, 1MIB, busca paliar esta situación y aumentar la competitividad de trabajadores y empresas. Esta incubadora de proyectos y venture builder en pleno crecimiento y expansión internacional ha desarrollado un innovador programa formativo digital previo a la incorporación en sus distintas startups y en otras del ecosistema digital. Basándose en el método “Deutsche Duale Ausbildung” (formación dual alemana), 1MIB ofrece a los futuros profesionales del mundo digital una formación que denominan “aprendizaje práctico inmersivo”. Esta consiste en que mientras el alumno está aprendiendo la teoría, la puede ir aplicando con datos y experiencias reales en las diferentes líneas de negocio y proyectos de 1MIB. Con este método formativo muy implantado en Alemania - y que es en gran parte clave de su éxito económico - pero todavía poco desarrollado en España, pretenden reducir la brecha entre la teoría y la práctica que existe en las carreras universitarias y másteres.

“Nuestro objetivo es enseñar a las futuras incorporaciones de nuestra empresa y de otras del ecosistema digital, cómo se trabaja en el entorno online y omnicanal, con casos reales, directamente de la mano de nuestros directivos y profesionales expertos en Marketing Digital operativo. Es decir, después del programa formativo, el alumno o candidato, sabrá no sólo la teoría que es lo que se suele aprender en una escuela o universidad tradicional, sino también conocerá la práctica en un entorno laboral real codo con codo con los directivos y profesionales de nuestras empresas” afirma el consejero de la compañía Felipe Raga, que estudió y trabajó en Alemania. “Pretendemos formar a grandes profesionales para que elijan quedarse en nuestras empresas a la finalización de su formación.”

“Al finalizar la formación, cada alumno será capaz de utilizar un gran número de herramientas y realizar de forma autónoma tareas digitales como crear y/o gestionar campañas en Google AdWords, Facebook Ads, Plataformas de afiliacion, gestión de herramientas de BigData, Analytics, User eXperience, gestionar miles de clientes simultáneamente mediante un CRM, crear una comunidad mediante los diferentes canales de Social Media y un largo etcétera, porque no sólo ha visto cómo se hace, sino que lo ha hecho durante la formación”, afirma Felipe Raga.

