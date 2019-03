The Valley, la primera empresa española del área del conocimiento que más rápido ha crecido en Europa

El espectacular crecimiento registrado entre 2014 y 2017, posiciona a The Valley en el puesto 320 del ranking "FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies", elaborado por Financial Times y Statista. Sólo 13 empresa europeas relacionadas con el ámbito de la educación y conocimiento han sido seleccionadas. Gracias a este reconocimiento, The Valley se consolida como una de las entidades más innovadoras del viejo continente y del ámbito digital The Valley ha sido reconocida como una de las 1.000 empresas europeas con mayor crecimiento y potencial. Este año, el prestigioso ranking “FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies”, realizado anualmente por Financial Times y Statista, ha incluido al hub de conocimiento, cumpliendo con su objetivo de identificar a las 1.000 empresas europeas que han tenido el crecimiento anual más rápido.

The Valley ocupa el puesto 320 del ranking gracias, entre otras cosas, a que ha registrado un importante crecimiento interanual en los últimos tres años. Además, la compañía incrementó su plantilla en más del triple entre 2014 y 2017 por su operación en España, Chile y Colombia.

De las 13 empresas europeas clasificadas en el ranking en el sector de la educación, The Valley es la sexta con más rápido crecimiento de toda Europa, y la primera de España.

“Esta posición reafirma nuestro alto compromiso y firme apuesta por fortalecer el Plan Estratégico de desarrollo del ecosistema y seguir creciendo a corto y largo plazo. Este prestigioso premio no solo consolida a The Valley como una de las compañías europeas con más rápido crecimiento, sino también la posiciona como la entidad educativa más innovadora gracias a las diferentes actividades que desarrolla dentro del mundo digital”, afirma Arantxa Sasiambarrena, CEO en The Valley.

Durante los últimos años, Europa ha tenido una recuperación económica muy positiva. Las start-ups y otras empresas dinámicas han jugado un papel importante en esta recuperación generando puestos de trabajo, creando servicios y productos innovadores, y potenciando formas de trabajar transformadoras.

El proyecto The Valley nació en 2011 como una escuela de negocios, y tras 7 años de actividad, se ha convertido en un hub de conocimiento especializado y de referencia en el mundo digital y tecnológico compuesto por: la escuela de negocios The Valley Digital Business School, con presencia en Madrid, Barcelona, Canarias, Chile y Colombia; The Valley Talent, headhunter especialista en la búsqueda de talento del ámbito tecnológico y digital, en perfiles directivos y mandos intermedios; Coworking para startups digitales, donde conviven más de 20 startups del ámbito digital, y el espacio de innovación The Place que permite explorar la aplicación presente y futura de las tecnologías más disruptivas.

Para la realización de esta clasificación, Financial Times ha elaborado una investigación rigurosa y exhaustiva de las empresas europeas, incluyendo una intensa búsqueda en bases de datos y otros recursos públicos para identificar posibles candidatos.

El ranking completo se puede consultar en la web del Financial Times: FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies.