Bossard amplía sus servicios de ingeniería Comunicae

martes, 19 de marzo de 2019, 16:40 h (CET) Especialización en tecnología de montaje: para una mayor agilidad, procesos más ágiles y productos optimizados Los fabricantes industriales necesitan hacer frente a los grandes desafíos de la revolución industrial con procesos ajustados y productos optimizados. Bossard Group proporciona la agilidad que esto requiere a través de su nuevo servicio especializado en tecnología de ensamblajes. A partir de seis módulos, los especialistas en ingeniería sondean el potencial en el diseño de productos, en la línea de producción, en el suministro de piezas en C, en la configuración de surtido y en la capacitación básica y avanzada. Así, una vez simplificados, se cumplen los requisitos de mayor rapidez de comercialización, menores costos de producción y mayor productividad, de manera flexible y con mejor calidad.

Según Antonio Garcia, CEO de Bossard Spain, "nuestros servicios especializados en tecnología de ensamblaje cuentan con el respaldo de más de 185 años de experiencia en tecnología de sujeción, con una visión integral de los costes de proceso para elementos de sujeción y procedimientos de ensamblaje. Esta nueva metodología reduce la complejidad en las áreas relevantes para que las empresas se vuelven más ágiles, asegurando así su capacidad para competir".

Servicios Especializados en Tecnología de Ensamblaje

Estos seis servicios pueden utilizarse en su totalidad o individualmente, según las necesidades de la empresa. De una manera u otra, el objetivo es lograr la solución ideal y un producto competitivo para el cliente después del análisis de las mejoras potenciales en el diseño del producto y / o el proceso de ensamblaje.

En la fase inicial (Expert Walk), los expertos técnicos de Bossard realizan un análisis detallado de los procesos de producción y ensamblaje. En particular, se estudian las estaciones de trabajo, las líneas de ensamblaje y los elementos de sujeción y las herramientas utilizadas para su posible racionalización y optimización. El objetivo: una producción más ágil e inteligente en todos los niveles. Expert Assortment Analysis es la fase en la que se realiza una revisión de las piezas C utilizadas en el almacén y la producción para identificar posibles reducciones y optimizaciones de surtido.

Expert Design tiene como objetivo mejorar el diseño de nuevos productos desde el principio, incluida la producción aditiva a través de la impresión 3D para identificar los materiales, elementos y métodos de sujeción ideales. En Expert Teardown, los productos existentes se reconstruyen con vistas a la mejor solución de sujeción y ahorros de costos cuantificables. Expert Education ofrece todo, desde conocimientos técnicos básicos hasta el diseño de tecnología de sujeción según VDI / VDE 2637 y otros. La capacitación se ofrece según se desee: a través de la web en el nuevo programa de aprendizaje en línea de Bossard; directamente en el sitio del cliente o en la Academia interna de Bossard.

Finalmente, el servicio Expert Test Services, consta de 14 laboratorios de pruebas acreditados por Bossard en Europa, América y Asia, donde cuentan con equipos de prueba y medición de vanguardia.

Estos servicios de pruebas de “expertos” se centran en implementar las ideas de los clientes en condiciones de laboratorio. Se utilizan piezas, componentes y elementos de sujeción del surtido de más de 1.000.000 de piezas. Las pruebas documentadas aseguran a los clientes que el producto cumple con la función deseada. Hay catorce centros de pruebas en Europa, América y Asia, tres de los cuales cuentan con la certificación ISO / IE 17025.

Más sobre Bossard

Bossard Group es un proveedor líder internacional de soluciones para productos y servicios en el ámbito de la tecnología de conexión y ensamblaje industriales. Con una completa gama de productos de más de 1.000.000 de artículos, consultoría técnica (ingeniería) y gestión de inventario (logística), Bossard se ha establecido ampliamente como proveedor integral y socio industrial. La cartera de clientes del grupo se compone de empresas locales e internacionales que utilizan las soluciones de Bossard para incrementar su productividad.

Con más de 2.500 empleados repartidos en más de 70 localidades de todo el mundo, el consorcio generó 871,1 millones de francos suizos en ventas en 2018. Bossard figura en la lista de SIX Swiss Exchange.

La empresa fue fundada en 1831 como pequeño almacén para herramientas, accesorios y tornillos. Unos cien años más tarde, durante la década de los cincuenta, Bossard pasó a ser una empresa estatal y más tarde, a partir de los sesenta, se convirtió en una empresa de gestión privada. El secreto de su éxito duradero reside en los valores que Bossard ha mantenido desde el primer día hasta llegar a la séptima generación en la familia de su fundador: Fiabilidad, calidad, precisión, imaginación y saber hacer. Estos valores se reflejan en los productos y servicios del grupo de empresas y se reactivan diariamente en las manos de cada empleado.

Para más información, visitar: www.bossard.com

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Diversos colectivos sociales piden la erradicación de la ‘alienación parental’ en España Poema del Mar se incorpora a la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios The Valley, la primera empresa española del área del conocimiento que más rápido ha crecido en Europa GES Formación, gracias a las opiniones de su alumnado, recibe el sello Cum Laude por cuarto año consecutivo 15 razones por las que muchas personas no adelgazan, según tiendas.com