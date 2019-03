Worldline lidera Bloomen un nuevo paradigma en la gestión de derechos de autor basado en Blockchain Comunicae

martes, 19 de marzo de 2019, 16:17 h (CET) Bloomen puede ser utilizado por las entidades de gestión de la propiedad intelectual existentes para aportar transparencia a su actividad y máxima trazabilidad de los derechos y compensaciones económicas; y, también, permite crear nuevas plataformas de gestión del Copyright que faciliten el acceso, la compra y el pago de derechos de una manera totalmente confiable El proyecto Bloomen impulsado por la Unión Europea y liderado por Worldline Iberia marca un antes y un después en la gestión de la propiedad intelectual y los derechos de autor -Copyright- en ámbitos como la música, la producción audiovisual, el fotoperiodismo y los contenidos digitales. Bloomen utiliza la tecnología Blockchain para crear un modelo innovador y disruptivo de creación, distribución, consumo personalizado, monetización y copyrighting de contenidos digitales.

Bloomen propone utilizar la tecnología Blockchain para crear un consenso sobre quiénes son los propietarios actuales de los derechos de autor de un conjunto de activos digitales específicos, de modo que la compensación correcta se pueda calcular y distribuir cuando se consuman los activos.



Bloomen puede ser utilizado por las entidades de gestión de la propiedad intelectual actuales, como la SGAE, para aportar transparencia a su actividad y máxima trazabilidad de los derechos y compensaciones económica por su utilización; también, permite crear nuevas plataformas de gestión del Copyright que faciliten el acceso, la compra y el pago de derechos de una manera totalmente confiable. Además, facilita la gestión de los derechos de autor y las compensaciones en obras donde existen múltiples titulares, como ocurre en el ámbito de la música o las producciones audiovisuales.

Bloomen va a desplegarse sobre la plataforma basada en Quorum del consorcio español Alastria, que agrupa a grandes bancos, Operadoras de Telecomunicaciones, empresas de Utilities, Media, Retail, etc., con el objetivo de proveer una infraestructura tecnológica y un estándar que permita que las transacciones sobre la 'Red ALASTRIA' tengan validez legal y jurídica.

Tres casos de uso en ejecución

El proyecto contempla la realización de tres casos de uso que faciliten el lanzamiento al mercado de Bloomen. El primero implementa una herramienta de adquisición y gestión para el contenido de noticias que apunta a mejorar el periodismo visual y la colaboración con contribuyentes externos de imágenes (fotoperiodismo) así como la lucha contra las fake news. El segundo ofrece una base de datos de información musical global para la gestión de derechos y reclamaciones que involucra a todas las partes interesadas relevantes. Y el tercero, la entrega de contenidos digitales a través de WebTV y liquidación de derechos de autor con pagos en criptomonedas. Los tres están en fase de ejecución con la colaboración de las empresas Deutsche Welle (Alemania), BMAT (España) y Antenna TV (Chipre), respectivamente.

Según Tomás García, Responsable de Soluciones Blockchain de Worldline Iberia: "Gracias a Bloomen, la tecnología Blockchain reforzará la gestión de copyrights de contenidos digitales y su pago asociado, apoyando la actividad de las empresas de Media y de generación de contenidos de valor añadido en un mundo altamente conectado".

Seguridad y veracidad

Bloomen es un sistema de gestión de la propiedad intelectual que garantiza la transparencia a los creadores de contenido además de evitar el fraude. Cada creador de contenido tiene un control total absoluto de su creación, y recibe de manera proporcional la parte que le corresponde económicamente. Además, ofrece una oportunidad de negocio a proveedores de contenido creativo: musical, audiovisual o fotográfico.



Blockchain es una estructura de datos en la que la información contenida se agrupa en conjuntos o bloques enlazados de forma secuencial en una cadena protegida criptográficamente de cualquier manipulación y revisión por parte de los usuarios.



Esta propiedad permite su aplicación en entorno distribuido de manera que la estructura de datos Blockchain puede ejercer de base de datos pública que contenga un histórico irrefutable de información. Siguiendo un protocolo apropiado para todas las operaciones efectuadas sobre la Blockchain, es posible alcanzar un consenso sobre la integridad de sus datos por parte de todos los participantes de la red sin necesidad de recurrir a una entidad de confianza que centralice la información. Por ello se considera una tecnología en la que la 'verdad' (estado confiable del sistema) es construida, alcanzada y fortalecida por los propios miembros.



Además de Worldline, en el proyecto participan la Universidad Técnica Nacional de Atenas (Grecia), Deutsche Welle (Alemania), BMAT (España), Kendra Foundation (UK), Centro Tecnológico de Atenas (Grecia) y Antenna (Chipre).

