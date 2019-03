¿Por qué deben leer los niños desde edades tempranas? según Mapanda Comunicae

martes, 19 de marzo de 2019, 15:28 h (CET) La lectura es una actividad que solo trae beneficios, no solo para los niños sino también a los adultos El estudio de Hábitos de lectura y compra de libros en España en 2018 asegura que más del 75% de los padres leen a sus hijos menores de 6 años. Los niños que leen en la etapa preescolar tienen más probabilidad de éxito escolar. Contar cuentos hará a los niños familiarizarse con la lectura y verlo como algo divertido, además de ayudarles a conciliar el sueño. La lectura influye en la forma que los niños tienen de comunicarse con los demás y expresar sus emociones

La lectura es una actividad que solo trae beneficios, no solo para los niños sino también a los adultos. Sin embargo, es en los primeros años de vida cuando esta acción cobra una especial relevancia. ¿El motivo? Las múltiples habilidades que se adquieren como la creatividad o la comprensión, y que influirán positivamente en el desarrollo de los más pequeños. Acostumbrar a los niños a leer desde edades tempranas es esencial para que se familiaricen con la lectura, y que a la larga relacionen esta actividad con el placer y no con la obligación.

Mayor aptitud académica: concentración, comprensión lectora y memoria

Por naturaleza, los niños tienden a distraerse con facilidad. ¡Casi con cualquier cosa! Por eso, sumergirlo en la lectura desde los primeros años de vida mejorará su concentración. Una forma perfecta de que descubran la diversión a través de los colores y las formas, sobre todo en los primeros años de vida, y posteriormente a descubrir las emociones. Además, los pequeños trabajarán habilidades tan importantes como la comprensión lectora y la memoria. No es de extrañar, por tanto, que numerosos estudios afirmen que los niños que leen en la etapa preescolar obtengan un mejor rendimiento y éxito en la escuela.

Estrecha los vínculos paterno filiales

Según el estudio Hábitos de lectura y compra de libros en España en 2018, el 75,5% de los padres suelen leer cuentos a sus hijos menores de 6 años. Este porcentaje, aunque sigue siendo alto, ha disminuido con respecto al año anterior. Y es que, aunque los niños comiencen a leer en la escuela, este ejercicio debe ser reforzado en casa. En los primeros años, contarles cuentos en alto les hará familiarizarse con la lectura y verlo como algo divertido además de ayudarles a conciliar el sueño. Ya a partir de la etapa preescolar, es bueno que los padres lean y acompañen a los niños en la pasión por la lectura, ayudando a estrechar los vínculos paterno filiales. ¡No olvides dar ejemplo!

Fomenta su creatividad

Escoger los libros y cuentos adecuados según su edad es esencial para estimular la creatividad e imaginación de los niños. En el primer año de edad, los libros con diferentes texturas, música y sonidos de la naturaleza ayudará a despertar en ellos la curiosidad. En los primeros cuatro años, el color, las formas y los dibujos los atrae tanto que les ayudará a fomentar la creatividad. En este caso, se recomiendan textos cortos y con una estructura repetitiva. Ya a partir de los cuatro años, aunque seguirán predominando las ilustraciones, entrarán en juego los textos más extensos pero con una argumentación sencilla para facilitar la comprensión.

Acompañar los libros de dinámicas o juegos relacionados con la historia aumentará su motivación y capacidad de recuerdo. Los cuentos que promuevan valores ayudará a los niños a la empatía y al respeto hacia los demás. En este sentido, a Mapanda le encanta ver cómo los niños aprenden con el cuento Hipo a que las diferencias entre unos y otros hacen ser más especiales y únicos.

Habilidades comunicativas. Dominio de la lengua

La imaginación es un concepto que en Mapanda se lleva hasta en la ropa. Es por ello que la lectura no solo transportará a los niños a otros mundos y realidades sino que les servirán a tener una mayor dominio del lenguaje y a mejorar sus habilidades comunicativas. La lectura influye en la forma que los niños tienen de comunicarse con los demás y expresar sus emociones. Tener como referencia lo que ocurre en los cuentos, en ocasiones les ayudará en la comprensión de su entorno social y en la resolución de conflictos.

En Mapanda lo tienen claro, fomentan la lectura en los niños desde edades tempranas, ya que ello puede marcar una gran diferencia en su desarrollo. Los cuentos son un excelente medio para introducir la pasión por la lectura al público infantil y, es por ello, que las prendas cuentan con un código QR, para que el niño disfrute de la historia o aventuras que hay detrás del personaje que lleva estampado en su ropa. Invertir en libros y cuentos es invertir en beneficios para el desarrollo y futuro de los niños.

