El Circuito Tormenta empieza con Dreamcup, La Bruma y Cometcon Comunicae

martes, 19 de marzo de 2019, 15:00 h (CET) Este fin de semana, Dreamcup arrancó su torneo online que precede al presencial (este último del 4 al 7 de julio). Mañana empieza La Bruma, la nueva liga en la que 8 equipos compiten por un premio en metálico y puntos de Tormenta. El primer torneo presencial de Tormenta será en la Cometcon, categoría Heraldo, los días 22, 23 y 24 de marzo Tras el reciente anuncio de la nueva temporada del Circuito Tormenta por parte de Riot Games, los torneos se han puesto en marcha sin perder el tiempo. El número de paradas ha aumentado considerablemente, lo que también proporciona más oportunidades de participar a los equipos. Las próximas citas importantes son La Bruma, Cometcon y el clasificatorio online de Dreamcup.

Este fin de semana se ha cerrado el plazo de inscripción para el torneo online de Dreamcup, del que saldrán los participantes en el presencial del mes de julio en Valencia. Se trata del primer torneo de la categoría Barón que se pone en marcha este año, el cual ha conseguido reunir a un total de 51 equipos, de los cuales 40 ya han hecho el check in. Entre ellos, destacan nombres como MAD Lions E.C. Academy, Killabeez Esports o Vodafone Giants AC.

En la fase online se disputarán dos split, en tres divisiones distintas dependiendo del nivel de los equipos. Del 18 de marzo al 14 de abril el primer split, y del 22 de abril al 9 de junio, el segundo. El primer split no cuenta con premios económicos pero el ganador de la División 1 se clasificará para la fase final presencial en Dreamhack Valencia. En cambio, el segundo split cuenta con una bolsa de premios de 1.500€ junto con la clasificación a la final presencial de los tres primeros equipos de la División 1.

En total son cuatro equipos españoles clasificados, a los que hay que sumar dos conjuntos del clasificatorio online de Portugal. Esos seis equipos se verán las caras entre el 4 y el 7 de julio en la Dreamhack Valencia.

Por su parte, la nueva liga nacional del Circuito Tormenta, La Bruma, ya tiene los ocho equipos que participarán: Movistar Riders Academy, Mad Lions Academy, S2V Esports Academy, Vodafone Giants Academy, Killabeez, Kawaii Kiwis, GGaming y Stormbringers. Mañana darán comienzo los partidos al mejor de uno de la fase regular a partir de las 18:00, en la que se decidirán los seis conjuntos que lucharán en la fase de playoffs. En la primera jornada habrá un encuentro con sabor a final, ya que se verán las caras los dos finalistas del Circuito Tormenta 2018: Movistar Riders Academy contra Killabeez. La bolsa de premios asciende a 4.500€.

El torneo se podrá seguir por stream en el canal de OGSeries. La retransmisión contará con las voces de los comentaristas Noa y Champi, que repiten un año más en el Circuito Tormenta, junto a Toad.

En cuanto a la Cometcon, será el primer torneo presencial de la segunda temporada del Circuito Tormenta. Está enmarcado dentro de la categoría Heraldo y cuenta con 16 participantes.

La semifinal y final del torneo serán en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo el día 22 de marzo. Mientras que el resto de las eliminatorias se llevarán a cabo de manera online. Además, la final se podrá seguir por stream en el canal de Cometcon. Los premios son los siguientes:

Campeón : 5000 Riot Points + 250€ + 350 Puntos Circuito Tormenta

: 5000 Riot Points + 250€ + 350 Puntos Circuito Tormenta Subcampeón : 4000 Riot Points + 275 Puntos Circuito Tormenta

: 4000 Riot Points + 275 Puntos Circuito Tormenta Tercer puesto : 2500 Riot Points + 225 Puntos Circuito Tormenta

: 2500 Riot Points + 225 Puntos Circuito Tormenta Cuarto puesto: 1500 Riot Points + 190 Puntos Circuito Tormenta Esto es solo el principio de una temporada repleta de paradas en el Circuito Tormenta. Por eso, los equipos deberán estar atentos a los plazos de inscripción de los torneos que forman el Circuito para no perder la oportunidad de participar.

