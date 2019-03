BCN Advisors elabora una guía completa del Casco Antiguo de Barcelona Comunicae

martes, 19 de marzo de 2019, 14:48 h (CET) El casco antiguo de Barcelona puede que no sea el más antiguo de Europa, pero es empíricamente uno de los más populares, y es fácil ver por qué. El centro político y geográfico de la capital catalana, que data del año 133 a.c., es un laberinto de maravillas históricas, organizado como un museo viviente desbordante de artefactos y atmósfera La Cuitat Vella está formada por cuatro barrios diferentes, cada uno con una fuerte personalidad propia, desde el misterioso Barrio Gótico, el vibrante y prometedor Raval y el bohemio de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera, hasta la rápidamente transformadora Barceloneta, el barrio único situado fuera de las murallas de la ciudad, donde la industria pesquera local ha sido sustituida por una afición por las playas y bares de la ciudad.

Donde quiera que esté en la Cuitat Vella encontrará calles estrechas que ofrecen infinitas oportunidades para la exploración y el descubrimiento. Las murallas romanas se conservan e incorporan al fascinante paisaje urbano, al lado de (y a menudo por debajo) de bulliciosos mercados y de los últimos restaurantes y bares chic.

La amplia Rambla es famosa por sus estatuas humanas, sus puestos y sus turistas errantes, pero también marca la frontera entre el Raval occidental y el Barri Gòtic central. Tampoco es la única rambla (en realidad sólo una palabra que significa explanada), ya que el Raval también tiene la suya, también llena de turistas pero con un aire más local.

La gran plaza fuera de la Catedral proporciona alivio a las presiones de las calles y callejones en zigzag, un respiro antes de volver a sumergirse y tratar de mantener el sentido de la dirección. Sigue explorando y inevitablemente encontrarás una de las innumerables plazas escondidas, perfecta para un descanso, una merienda y otra mirada al mapa.

Frente al museo, el tráfico de Via Laietana y el colorido techo de mosaico del mercado de Santa Caterina anuncian con orgullo el barrio 3 en 1 de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera (el barrio portuario de la Ribera también conocido como El Born).

Aquí se encuentra el Museo Picasso y la bella iglesia de Santa María del Mar, construida originalmente junto al mar, pero que a medida que fue creciendo se vio envuelta por la ciudad. El Born Centre de Cultura i Memòria pone al descubierto la historia de la ciudad con el espectacular diorama de la vida real del poblado romano de Bàrcino. Estas impresionantes ruinas fueron descubiertas bajo el mercado local durante las renovaciones y el enorme edificio es ahora un espectacular monumento a los días pasados, así como una mezcla progresiva de vida moderna, literalmente antigua y con estilo.

Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera también ofrecen una oportunidad única para disfrutar de la hierba, los árboles e incluso de un lago náutico en el Parc de la Ciutadella, que acoge a los turistas cansados y a los lugareños que ponen a prueba sus habilidades malabares, acrobáticas y musicales. Aquí también se encuentra el zoológico de la ciudad, y el rugido de los leones se puede escuchar al subir o simplemente maravillarse con el épico monumento y las fuentes de la Cascada.

Después de un descanso, regrese al lado del Raval y sumérjase en la emblemática Boquería, con su doble personalidad de lugar turístico y mercado de trabajo, donde se pueden degustar tapas en un pequeño bar y se puede ver a famosos chefs probando el producto. El monolítico MACBA, el museo de arte moderno, también se encuentra en el Raval y ofrece un espacio moderno y contrastado en el que los patinadores prueban sus trucos y en el que es imprescindible observar a la gente.

Al salir del Raval y dirigirse hacia el mar, el cambio de aires supone la llegada de un barrio mucho más costero, ya que el gran Museu Marítim anuncia la llegada de la Barceloneta. Visibles a través del puerto, más allá de la estatua de Colón, los restos de un patrimonio de pesca pueden -si se mira muy de cerca- ser escogidos entre los superyates y los cruceros.

La Barceloneta es el lugar donde las playas de la ciudad dan la bienvenida a aquellos que buscan tomar un descanso del lado cultural de la ciudad y disfrutar de un almuerzo al lado de la playa o simplemente relajarse en la arena y ver las olas rodar suavemente. Las calles de este triángulo de tierra son tan estrechas que se puede imaginar a las familias de pescadores cruzando y tocándose las manos. La sensibilidad arquitectónica claustrofóbica pero característica de la zona ha estado siempre en el centro de su identidad, aunque el inevitable aburguesamiento de la zona está marcando el comienzo del mundo moderno.

De hecho, uno de los monumentos modernos y brillantes de Barcelona se asienta al final de la punta de la Barceloneta como una gigantesca vela de cristal. El Hotel W ha traído la regeneración al barrio y a la playa, y se puede ver desde todas partes de la ciudad. Para una vista aún mejor se puede tomar el Teleférico de Barcelona en lo alto del puerto hasta la montaña de Montjuïc. Construido en 1929, es una buena manera de ver la Cuitat Vella y mucho más allá.

“La Ciutat Vella es un laberinto mágico de edificios fascinantes que se disputan la posición pero que ofrecen un carácter increíble. Se trata de una zona de joyas escondidas que ofrecen paz y tranquilidad en su interior, pero en el vibrante corazón de Barcelona, en la puerta. Desde grandes apartamentos y piscinas en la azotea hasta pisos y pieds-à-terre tradicionales, la arquitectura y el ambiente únicos aseguran que este fascinante casco antiguo tenga un nuevo atractivo para compradores de todo el mundo”, afirma Francisco Nathurmal, CEO BCN Advisors

Según el portal inmobiliario Idealista, los precios de reventa de los inmuebles en el Casco Antiguo de Barcelona finalizaron el tercer trimestre de 2018 en 4.482 euros por metro cuadrado, lo que supone un descenso de 311 euros respecto al precio de finales del tercer trimestre de 2017, lo que supone un descenso anual del 6%, pero 94 euros por encima del precio medio de la ciudad en su conjunto.

