Éxito en el cierre de la 34ª edición de eShow Barcelona con 130 expositores, 350 speakers y más de 12.900 visitantes

martes, 19 de marzo de 2019

martes, 19 de marzo de 2019, 11:21 h (CET) Más de 12.900 visitantes asistieron la pasada semana a la mayor feria de comercio electrónico y marketing digital de España y una de las de mayor afluencia en Europa Se trata de eShow Barcelona, congreso clave no sólo para el sector del comercio electrónico europeo sino también para aquellos profesionales que buscan ampliar la visibilidad de sus marcas y aumentar su competitividad.

eShow Barcelona a través de su agenda tematizada, ha logrado aportar las claves de la transformación digital de la mano de ponentes de empresas punteras como The North Face, Joom y AliExpress.

También han destacado los casos de éxito de eCommerce que han conseguido despuntar en su sector como Venca, Dosfarma, Prima Derm, Kave Home, Mascoteros, Lets Brico, Drim, Game, Singularu, Birchbox, Bon Àrea, Carrefour, Brownie, Sorli Discau, Damm, Munich, Soy Super o PcComponentes, entre otros.

Superline, Marketplace Circus y eLogistics: claves en eShow

Uno de los temas estrella de la feria ha sido la evolución del canal online para el sector supermercados, el Superline. Se trata, probablemente, del sector dentro del eCommerce con una mayor proyección de crecimiento en los próximos años. Según un estudio de Netrica y Adigital, el 21,7% de los españoles visitó webs de supermercados online en el último trimestre de 2017, lo que supone una subida del 2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los altos ratios de conversión de esta categoría pronostican un crecimiento exponencial en los próximos años. Durante eShow abordarán dos grandes retos de este sector: por un lado, cómo generar hábitos de consumo online y, por otro, cómo gestionar las entregas súper rápidas que los productos perecederos del supermercado necesitan.

Además, han repetido dos clásicos de la Feria eShow: el Marketplace Circus, centrado este año en la implementación de la estrategia omnicanal de los eCommerce, y eLogistics en el que se han analizado los principales retos logísticos a los que se enfrenta cualquier eCommerce en un formato chester.

Premios eAwards

Un año más, ha generado mucha expectación la entrega de los premios eAwards, que reconocen a las empresas que más han despuntado en la industria digital durante el año 2018. Carrefour ha recogido el Oro Especial del Jurado. Cabify y la tienda online de muebles Kave Home se llevan la plata y el bronce respectivamente. Además los eAwards reconocen a los mejores en distintas categorías, como mejor Marketplace, mejor campaña en eCommerce o mejor app nativa.

