iCommunity.io la plataforma española de servicios Blockchain, triunfa en Sanitas Disruptive 2019

martes, 19 de marzo de 2019, 07:00 h (CET) La innovadora y joven startup de Blockchain as a service, se alza con el segundo puesto en la categoría blockchain en los prestigiosos Pitch Day de Sanitas Disruptive 2019, entre 190 tecnológicas de todo el país iCommunity Blockchain Solutions (IBS) se está abriendo hueco a paso de gigante en las citas más prestigiosas del ecosistema emprendedor. Pudo verse todo su potencial una vez más la semana pasada ante los diez mil empleados de Sanitas en su programa Sanitas Disruptive que congrega cada año a las startup más disruptivas que pueden ofrecer soluciones para el sector salud: AI, robótica, blockchain, hospital líquido, fueron algunas de las temáticas.

"Estos resultados son un síntoma claro de que la tecnología blockchain tiene la capacidad de mejorar muchos sectores y ha llegado para quedarse", comentó Miguel Ángel Pérez, CEO iCommunity

Una fiesta de la innovación en la que iCommunity.io participó con su vertical IBS-HEALTHY que proporciona soluciones eficaces para mejorar la fidelización, retención y captación de nuevos clientes, automatización de procesos y pólizas, seguridad e interoperabilidad entre centros.

"En la etapa temprana en la que estamos es un orgullo que nuestra tecnología haya competido al nivel de empresas que cuentan con años de experiencia y fuerte financiación", dijo Álvaro Chico, CTO iCommunity.io

Además del sector eHealth, están desarrollando una quincena de casos de uso en sectores que van del retail a los seguros pasando por el fintech o la gobernanza para poder implementar esta tecnología en el seno de cualquier organización mediante el uso de APIs y plugins , o llave en mano si el cliente no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios.

En paralelo, el equipo no se olvida de las acciones divulgativas: charlas, eventos, entrevistas, para dar a conocer todas las posibilidades reales de la tecnología y están abiertos a cualquier iniciativa interesante.

Acerca de iCommunity. - http://icommunity.io

iCommunity es una plataforma de herramientas y servicios blockchain diseñado para satisfacer las necesidades de las empresas y organizaciones, simplificando y ahorrando costes en su implementación.

