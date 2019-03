Aelis lanza su portal de e-learning Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 17:33 h (CET) Aelis, empresa especializada en la prestación de servicios de valor añadido en el sector TIC y Platinum Reseller de Sage, ha lanzado su Portal E-learning para que los empleados de las compañías donde se implanten ERP´s de Sage aprendan a utilizar el nuevo programa de una manera fácil y rápida Sage es una compañía de referencia en soluciones de gestión empresarial para pequeñas y medianas empresas con más de 3 millones de clientes en todo el mundo.

Es habitual que cuando se implanta un nuevo ERP, el nivel de productividad de los empleados baje debido a que tienen que adaptarse a nuevos procesos y al funcionamiento de una nueva herramienta, por este motivo es muy importante la formación que reciban.

El objetivo principal del Portal E-learning es acortar al máximo la curva de aprendizaje para que los empleados alcancen y superen cuanto antes el nivel de productividad que tenían antes de la implantación del nuevo ERP y esto es lo que trata Aelis de conseguir con esta iniciativa.

El Portal E-learning de Aelis incluye vídeos, manuales, fichas de control, documentos para importar, etc. Todo el material necesario para dominar el ERP en 15 días.

Todos los cursos son On Line, lo que permite a cada usuario a aprender a su ritmo, donde y cuando quieran. Además, los cursos están impartidos por consultores expertos y certificados en la materia con amplia experiencia en proyectos de implantación en todos los sectores.

El primer curso disponible en la Plataforma E-learning de Aelis es un curso sobre Sage 50cloud, la solución integral de contabilidad y gestión comercial de Sage, diseñado para aquellos usuarios que cuenten con este programa.

Durante el curso se explica paso a paso cómo instalar, configurar y aplicar funcionalidades a través de vídeos y documentos que facilitan el aprendizaje de los usuarios en Sage 50Cloud y les permite sacar el máximo partido a la herramienta.

Además, los usuarios tienen acceso a manuales (de instalación, actualización, etc) y a documentación de interés (requerimientos Hardware para instalación, documento de alcance del proyecto, entre otros muchos). Todo ello utilizado por parte del equipo de consultoría de Aelis.

Este curso está compuesto por las siguientes lecciones:

Introducción a Sage 50cloud Cómo moverse por Sage 50cloud Modelos Anuales (Modelo 347 incluido) Procesos final de año Primeros pasos en Sage 50cloud Escritorio Sage 50cloud Principales bloques funcionales de Sage 50cloud Detalle de las principales novedades de Sage 50cloud respecto a otros productos TPV Facturación electrónica Bancos Suministro Inmediato de Información de IVA (SII) Contabilidad analítica RGPD Gestión Documental Office 365 Sage Reports – Motor de informes Instalación de Sage 50c Migraciones desde otras soluciones Sage Actualización de Sage 50cloud SyncMaster Actualmente, junto con el curso de Sage 50cloud, se pueden contratar los siguientes servicios complementarios:

Pack de Instalación Gestión y Contabilidad Sage 50cloud Pack de Instalación Gestión Sage 50cloud Pack de Instalación Contabilidad Sage 50cloud Pack de Importación de Datos Maestros (Artículos, Clientes y Proveedores) en Sage 50cloud a partir de Excel Pack de Migración de ContaPlus o FacturaPlus a Sage 50cloud Pack de Migración de Eurowin a Sage 50cloud Próximamente, se incorporarán nuevos cursos a la Plataforma E-learning de Aelis, con una estructura muy similar a la del curso de Sage 50cloud que actualmente hay disponible.

Aelis

Av Sur del Aeropuerto de Barajas, 28, 28042 Madrid

917 48 28 70

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.