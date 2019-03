La empresa española OFFSHORETECH se une al Android Enterprise Recommended Program Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 17:36 h (CET) La empresa española OFFSHORETECH se une al Android Enterprise Recommended Program como uno de sus proveedores de servicios gestionados (MSP). Android Enterprise Recommended añade experiencia de servicios a través de OFFSHORETECH para ayudar a los clientes a simplificar sus programas de movilidad OFFSHORETECH, una de las empresas líderes en el campo de las soluciones de TIC para sus estrategias empresariales móviles, anunció el pasado 26 de febrero su incorporación al Android Enterprise Recommended como uno de sus proveedores de servicios gestionados (MSP).

El programa liderado por Google™ tiene como objetivo ofrecer a los clientes una mayor confianza en la implementación de Android™ y garantizar que el desarrollo de la movilidad empresarial sea lo más sólida y actualizada posible.

En el marco de este programa, los proveedores MSP validados reciben formación sobre las mejores y más recientes herramientas y productos de Google para ayudar a los clientes a simplificar sus programas de movilidad, lo que permite un crecimiento ágil y eficiente utilizando Android.

OFFSHORETECH, con larga y sólida experiencia en el sector, permite incorporar las últimas actualizaciones de Android eficazmente a las empresas, aportando su técnica consolidada gracias a los proyectos de las importantes compañías y entidades con las que lleva tiempo colaborando.

Los clientes pueden esperar que los MSPs como OFFSHORETECH demuestren:

● Experiencia técnica y liderazgo, con personal formado por Google en cuanto a la implementación y el soporte a Android.

● Experiencia en los sistemas de movilidad y gestión empresarial del Android Enterprise Recommended.

● Una estrecha relación profesional con Google para planificar y resolver problemas de escalado.

● El compromiso de mantenerse siempre actualizados en las últimas herramientas, requisitos y productos de Android.

“Nos complace reconocer a OFFSHORETECH como proveedor recomendado de servicios gestionados para empresas de Android” afirma David Still, Director General de Android Enterprise Business. “Los MSP, en el programa, demuestran experiencia probada tanto en la implementación, como en el soporte del desarrollo de Android. Nos entusiasma el hecho de que OFFSHORETECH de un paso adelante para ofrecer esta experiencia a los clientes”.

Con este nuevo proyecto de la mano de Android, la nacional OFFSHORETECH se consolida como una de las más importantes empresas en IT de telefonía móvil a nivel internacional. Un prestigio al alcance de pocas empresas.

OFFSHORETECH, S.L Empresa de servicios en el sector de soluciones TIC de movilidad www.offshoretech.net

*Google y Android son marcas de Google LLC.

