Schaeffler implementa el programa RACE

Durante su conferencia de prensa anual, Schaeffler AG ha anunciado el programa RACE, diseñado para incrementar de manera sostenible la eficiencia de la División de Automotive OEM y optimizar su portfolio Programa diseñado para incrementar de manera sostenible la eficiencia y optimizar el portfolio de la División de Automotive OEM. Pretende proteger y fortalecer el valor añadido a largo plazo en tres etapas (2019-2024). La etapa inicial se centra en seis palancas de beneficios. Las medidas de la etapa I están destinadas a mejorar los beneficios en aproximadamente 90 millones de euros (100 puntos básicos del margen EBIT).El objetivo a medio plazo es lograr un porcentaje de margen EBIT antes de efectos especiales en el rango superior de un dígito

Durante su conferencia de prensa anual, celebrada el día 6 de marzo, Schaeffler AG ha anunciado el programa RACE, diseñado para incrementar de manera sostenible la eficiencia de la División de Automotive OEM y optimizar su portfolio. El acrónimo RACE significa ''Regroup Automotive for higher Margin and Capital Efficiency'' (Reorganización de Automotive para unos mayores margen y eficiencia del capital). Matthias Zink, CEO de la División de Automotive OEM, es el responsable del programa en el Comité de Dirección de Schaeffler AG. Al igual que el procedimiento adoptado en el programa CORE de la División Industrial, RACE consta de tres etapas. La etapa inicial del programa, que comenzó el 1 de enero de 2019, cubre los próximos 18 a 24 meses.

El programa ha devenido necesario debido a una serie de factores externos e internos que han debilitado considerablemente el margen EBIT de la División antes de efectos especiales en 2018.

Para abordar este hecho, el objetivo fundamental de RACE consiste en mejorar de manera sostenible el margen durante los próximos tres a cuatro años y generar un porcentaje de margen EBIT que se sitúe en el rango superior de un dígito.

La División prevé lograr esta mejora del margen mediante una serie de medidas centradas en seis palancas de beneficios: (1) optimizar la presencia en Europa, (2) optimizar el portfolio de negocios, (3) reducir constantemente los costes generales, incrementar (4) la eficiencia del I+D y (5) la eficiencia del capital, así como (6) mejorar de manera sostenible la cartera de pedidos. Las medidas afectan al conjunto de las cuatro áreas de negocio (sistemas de motor, sistemas de transmisión, e-movilidad y sistemas de chasis), así como a las funciones corporativas a nivel interno y externo de la División, y afectarán principalmente a Europa.

''Las medidas y las decisiones de RACE hacen frente a la presión sobre los márgenes en determinadas áreas de productos, así como a la disminución de los márgenes brutos,'' ha explicado Matthias Zink. ''Al mismo tiempo, queremos seguir reduciendo la magnitud con la que dependemos del motor de combustión interna utilizando con mayor intensidad las oportunidades que ofrecen los campos de la hibridación y la electrificación, en calidad de partner tecnológico innovador de nuestros clientes. En este proceso, nuestra disciplina en materia de costes y capital será mucho más rigurosa. Además, reduciremos la cantidad de productos que generan márgenes reducidos y ampliaremos la proporción de productos de margen más elevado. Revisaremos con detalle los productos que se eliminen gradualmente o que no generen suficiente rendimiento. Asimismo, asignaremos nuestras inversiones en I+D y nuestro capital de manera que se beneficien particularmente los productos de alto rendimiento y las soluciones de sistema, así como las áreas estratégicas orientadas al futuro, como la e-movilidad y la conducción autónoma.''

Como parte de la primera etapa del programa RACE, la División tiene previsto consolidar todavía más su red de plantas europeas. Esto probablemente afectará a cinco emplazamientos europeos donde la División de Automotive OEM cuenta con plantas de producción. Todas las medidas previstas se abordarán de antemano con los representantes de los empleados según lo acordado en el Acuerdo para el futuro firmado el año pasado. Ambas partes harán un gran esfuerzo para encontrar soluciones socialmente responsables, sin despidos o cierres de plantas. En base a ello, la consolidación implicará principalmente la eliminación o combinación de actividades. A día de hoy, hay que prever que de estos cambios resultará una reducción de aproximadamente 900 puestos de trabajo, incluyendo unos 700 en Alemania. Estas cifras incluyen la eliminación de actividades secundarias en las áreas de negocio del Motor y los Sistemas de transmisión. El ratio de I+D (las inversiones en I+D como porcentaje del volumen de negocios) de la División de Automotive OEM quedará limitada a un 8% a 8,5% en 2019 y 2020, teniendo en cuenta la norma IFRS 15. Asimismo, durante el mismo período, las inversiones (Capex) se limitarán a 900 millones de euros anuales. Además, la División incrementará su cartera de pedidos en materia de e-movilidad y unidades mecatrónicas del chasis hasta una cifra de 1.500 a 2.000 millones de euros anuales durante los próximos tres años.

Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG, ha subrayado: ''Tras haber finalizado con éxito las dos primeras etapas del programa de eficiencia CORE en la División Industrial dos años antes de lo inicialmente previsto y de estar implementando en la actualidad una tercera etapa denominada FIT, ahora nuestro enfoque principal se centra en aumentar la eficiencia de nuestra División de Automotive OEM. Estoy seguro de que podremos transferir nuestra experiencia con CORE al diseño conceptual y la implementación de RACE. El programa RACE representa otro elemento importante en la transformación del Grupo Schaeffler. El enfoque se centra en aumentar la eficiencia y optimizar el portfolio. Estamos plenamente decididos a ejecutar sistemáticamente el programa, lo que nos permitirá acceder a nuevas oportunidades de crecimiento. En este proceso, confiamos principalmente en nuestro know-how tecnológico y nuestra fuerza innovadora''.

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Determinadas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones enfocadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden conducir a que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.

Sobre Schaeffler

El Grupo Schaeffler es un proveedor global del sector industrial y de la automoción. Mediante componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de motor, transmisión y chasis, así como con soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para una gran variedad de aplicaciones industriales, el Grupo Schaeffler ya da forma a la ''Movilidad del mañana'' a un nivel decisivo. En 2018, la empresa generó ventas por un valor de 14.200 millones de euros. Con unos 92.500 trabajadores, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar y cuenta con una red internacional de plantas de producción, centros de investigación y desarrollo, y sociedades comerciales en 170 emplazamientos de 50 países. Con más de 2.400 registros de patentes en 2018, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemania de Patentes y Marcas.