El Grupo Schaeffler cumple sus objetivos en 2018

El volumen de negocios del Grupo Schaeffler asciende aproximadamente a 14.200 millones de euros para 2018 (ejercicio anterior: aproximadamente 14.000 millones de euros). A un tipo de cambio constante, el volumen de negocios ha aumentado un 3,9% durante este período El volumen de negocios crece un 3,9% a tipo de cambio constante en un entorno exigente, el margen EBIT antes de efectos especiales desciende al 9,7% (ejercicio anterior: 11,3%) en 2018. Descienden los beneficios de ambas Divisiones de Automoción, mientras que la División Industrial mejora considerablemente los beneficios (hasta un 47%). El cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones es de 384 millones de euros, superando las previsiones. Se propone un dividendo por acción ordinaria sin derecho a voto de 55 céntimos, al mismo nivel del ejercicio anterior. Previsiones prudentes para el 2019

Schaeffler, proveedor global de los sectores de automoción e industria, ha presentado el 6 de marzo los resultados de 2018. El volumen de negocios del Grupo Schaeffler asciende aproximadamente a 14.200 millones de euros para el período del informe (ejercicio anterior: aproximadamente 14.000 millones de euros). A un tipo de cambio constante, el volumen de negocios ha aumentado un 3,9% durante este período. El conjunto de las tres divisiones y las cuatro regiones han contribuido al crecimiento del volumen de negocios del Grupo a tipo de cambio constante. De nuevo, la región de Greater China ha experimentado la mayor tasa de crecimiento, pero con una dinámica de crecimiento mucho menor que en ejercicios anteriores. El Grupo Schaeffler ha generado unos beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) y antes de efectos especiales de 1.381 millones de euros (ejercicio anterior: 1.584 millones de euros), inferiores a los del ejercicio anterior. Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 9,7% (ejercicio anterior: 11,3%).

Los ingresos netos atribuibles a los accionistas de la casa matriz han ascendido hasta los 881 millones de euros para el período del informe, inferiores al nivel del ejercicio anterior (980 millones de euros). Los dividendos por acción ordinaria sin derecho a voto han sido de 1,33 euros (ejercicio anterior: 1,48 euros). Sobre esta base, el Executive Board de Schaeffler AG propondrá un dividendo de 55 céntimos en la Junta general anual. Ello representa un índice de reparto aproximado del 40% (ejercicio anterior: aproximadamente el 35%) de los ingresos netos atribuibles a los accionistas antes de efectos especiales.

Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG, ha comentado acerca de los resultados del negocio en 2018: ''Después de un buen primer semestre para el Grupo Schaeffler, las condiciones del mercado en el negocio internacional de la automoción empeoraron considerablemente durante la segunda mitad de 2018, deteriorando nuestros beneficios. En cambio, el desarrollo extremadamente positivo de la División Industrial a lo largo del ejercicio 2018, que ha compensado en parte los resultados más débiles de las dos divisiones de automoción, ha sido alentador. Esto demuestra que nuestro posicionamiento como proveedor global de los sectores de automoción e industria es valiosísimo''.

Klaus Rosenfeld no se mostró satisfecho con los beneficios de la División de Automotive OEM. ''La disminución de los beneficios de la División de Automotive OEM se han debido principalmente al difícil entorno del mercado y de la competencia, y a la creciente presión para cambiar. También hay una serie de factores internos de la empresa que debemos abordar. Por eso hemos implementado el programa RACE, que tiene como objetivo aumentar la eficiencia y optimizar el portfolio de productos. Si queremos mejorar nuestra productividad y competitividad, necesitaremos un mayor enfoque y más velocidad''.

Los objetivos y las medidas del programa RACE se describen en mayor detalle en una nota de prensa publicada también hoy.

Automotive OEM ha registrado una disminución del volumen de negocios en el segundo semestre del ejercicio

La División de Automoción OEM ha generado un volumen de negocios de aproximadamente 8.997 millones de euros (ejercicio anterior: 8.991 millones de euros) durante el ejercicio. A un tipo de cambio constante, el volumen de negocios ha aumentado un 2,1% en relación al ejercicio anterior. Después de la tendencia alentadora del volumen de negocios durante los seis primeros meses, la División de Automotive OEM ha registrado un crecimiento menos dinámico del volumen de negocios durante el segundo semestre de 2018 debido al entorno del sector de la automoción, que sigue siendo muy exigente. Sin embargo, la tasa de crecimiento de 2018 ha superado 3,2 puntos porcentuales el crecimiento medio de los volúmenes mundiales de producción de turismos ligeros y vehículos comerciales, que ha disminuido un 1,1% durante el mismo período del informe. Los pedidos adquiridos en 2018, conocidos como ‘lifetime sales’, han ascendido a 12.800 millones de euros representando una ratio book-to-bill, la ratio entre la cartera de clientes y el volumen de negocios del ejercicio, del 1,4 (ejercicio anterior: 1,3).

La menor tasa de rendimiento se ha debido principalmente a la menor demanda en las regiones de Europa y Greater China durante el segundo semestre de 2018. En Europa, esta menor demanda se ha atribuido especialmente a los retrasos en la producción derivados del cambio a la nueva norma de emisiones WLTP, mientras que China ha sufrido los efectos de la reserva de los consumidores debido a los conflictos comerciales con EE.UU. Las cuatro áreas de negocio de la División de Automoción OEM han contribuido al crecimiento del volumen de negocios durante el ejercicio, mientras que la división comercial de ''e-Mobility'' ha vuelto a registrar el mayor crecimiento del volumen de negocios, con un 18,1% a tipo de cambio constante. La División de Automoción OEM ha alcanzado el índice más elevado de crecimiento en la región de Américas con un 5,6% seguida por la región de Asia/Pacífico con un 2,3%, la región de Greater China con un 1,2% y la región de Europa con un 0,9%.

En 2018, la División ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 693 millones de euros (ejercicio anterior: 973 millones de euros), lo que ha situado el margen EBIT antes de efectos especiales del mismo período en un 7,7%, considerablemente inferior al 10,8% de margen EBIT del ejercicio anterior. Esta reducción se ha debido principalmente a unos mercados menos dinámicos en el segundo semestre de 2018 y a la menor utilización correspondiente de las capacidades productivas disponibles. Además, la División no ha podido incrementar lo suficiente la eficiencia productiva como para poder compensar el impacto adverso de los precios y los efectos mixtos. No se han cumplido las últimas previsiones para la totalidad del ejercicio 2018 publicadas el 30 de octubre de 2018, que esperaban que la División generara un crecimiento del volumen de negocios del 3,5 al 4,5% a un tipo de cambio constante y un margen EBIT antes de efectos especiales del 8 al 8,5%.

Automotive Aftermarket se ha situado en linea con las previsiones

Tras un sólido primer semestre de 2018 en general, la División de Automotive Aftermarket ha registrado un descenso temporal del volumen de negocios durante el tercer trimestre en comparación con el ejercicio anterior. Este descenso puede atribuirse principalmente al fuerte crecimiento de las regiones de Europa y Américas en el tercer trimestre del ejercicio anterior. La División ha aumentado un 2,2% su volumen de negocios a un tipo de cambio constante generando un volumen de negocios de 1.859 millones de euros (ejercicio anterior: 1.880 millones de euros). Las regiones de Greater China (36,5%) y Asia/Pacífico (12,5%) presentan el mayor crecimiento del volumen de negocios a un tipo de cambio constante, seguidas por Europa (2,5%). El volumen de negocios de la región de las Américas ha disminuido un 5,2% a tipo de cambio constante debido a los requerimientos adicionales no recurrentes de un cliente de Original Equipment Services (OES) en el ejercicio anterior.

El EBIT antes de efectos especiales de la División de Automotive Aftermarket ha ascendido a 316 millones de euros (ejercicio anterior: 358 millones de euros) en el período del informe. En base a este EBIT, se ha obtenido un margen EBIT antes de efectos especiales del 17,0% (ejercicio anterior: 19,0%). Las razones de esta reducción con respecto al ejercicio anterior incluyen impactos adversos en los precios y el aumento de los costes de logística. La División ha cumplido las últimas previsiones para la totalidad del ejercicio 2018 publicadas el 30 de octubre de 2018, que preveían un crecimiento del volumen de negocios de la División de Automotive Aftermarket del 1,5 al 2,5% a un tipo de cambio constante y un margen EBIT antes de efectos especiales del 17 al 17,5%.

El negocio industrial ha aumentado 3 puntos porcentuales el margen EBIT

La División Industrial ha aumentado considerablemente su volumen de negocios hasta 3.385 millones de euros (ejercicio anterior: aproximadamente 3.150 millones de euros) en 2018. A tipo de cambio constante, el crecimiento del volumen de negocios ha ascendido a un 10,1% durante el período del informe, en comparación con el 5,7% en 2017. Sobre la base de un entorno de mercado favorable, los sectores de materias primas, ferrocarril, transmisión de potencia y offroad han presentado tasas de crecimiento de dos dígitos. La región de Greater China ha alcanzado la mayor tasa de crecimiento a un tipo de cambio constante (25,4%), seguida por las Américas (9,7%), Europa (7,3%) y Asia/Pacífico (5,6%).

La División Industrial ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 372 millones de euros (ejercicio anterior: 253 millones de euros), lo que sitúa el margen EBIT antes de efectos especiales en un 11,0% (ejercicio anterior: 8,0%). La mejora del margen se puede atribuir al efecto favorable de los volúmenes, al ahorro de costes resultantes del programa ''CORE'' y al impacto de los precios y los efectos mixtos. Por lo tanto, la División ha superado ampliamente las previsiones para la totalidad del ejercicio 2018 publicadas el 30 de octubre de 2018, que requerían un crecimiento del 8 al 9% a un tipo de cambio constante. El objetivo de lograr un margen EBIT antes de efectos especiales del 11 al 13% en 2020 se ha alcanzado dos años antes de lo inicialmente previsto.

Cash flow disponible mejor de lo esperado

El cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones de 384 millones de euros (ejercicio anterior: 515 millones de euros) ha sido positivo. Con ello, el Grupo Schaeffler ha superado significativamente las últimas previsiones para la totalidad del ejercicio 2018 publicadas el 30 de octubre de 2018 para el cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones de aproximadamente 300 millones de euros. Las inversiones realizadas en inmovilizado material y bienes inmateriales durante el período del informe por un valor de 1.232 millones de euros se han situado ligeramente por debajo del nivel del ejercicio anterior (1.273 millones de euros), lo que representa una ratio CAPEX de un 8,7% (ejercicio anterior: 9,1%).

A 31 de diciembre de 2018, la deuda financiera neta ha ascendido a 2.547 millones de euros (31 de diciembre de 2017: 2.370 millones de euros), por lo que la ratio Gearing, es decir, la relación entre las deudas financieras netas y los fondos propios, ha disminuido al 83,2% (31 de diciembre de 2017: 91,8%). El 31 de diciembre de 2018, el Grupo Schaeffler poseía un total de activos por valor de aproximadamente 12.400 millones de euros (ejercicio anterior: aproximadamente 11.500 millones de euros) y tenía una plantilla de 92.478 empleados (ejercicio anterior: 90.151), un aumento aproximado del 2,3%.

Dietmar Heinrich, CFO de Schaeffler AG, ha afirmado: ''Nuestro cash flow disponible de 384 millones de euros y el índice de deuda a capital mejorado, que ahora está en el 25%, demuestran la sólida calidad del balance del Grupo Schaeffler. Observaremos todavía con mayor rigor la disciplina de costes y la asignación eficiente de capital para refrozar aún más esta calidad''.

Previsiones prudentes para el 2019

El Grupo Schaeffler tiene previsto un crecimiento del 1 al 3% del volumen de negocios a tipo de cambio constante en 2019. Asimismo, la empresa espera generar un margen EBIT antes de efectos especiales entre el 8 y el 9% en 2019. El Grupo Schaeffler prevé un cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusión y adquisición de aproximadamente 400 millones de euros.

El Grupo prevee que su División de Automoción OEM continuará superando la media de producción mundial de turismos y vehículos comerciales ligeros, para los que se espera una disminución de alrededor del 1% en 2019. En base a este rendimiento superior previsto, el Grupo Schaeffler espera que la División de Automoción OEM genere un crecimiento del volumen de negocios del 1 al 3% a tipo de cambio constante en 2019 (cifra comparativa actualizada para 2018: 2,1%). Asimismo, la empresa espera generar un margen EBIT antes de efectos especiales entre el 6 y el 7% (cifra comparativa actualizada para 2018: 7,5%) para la División de Automoción OEM.

En base al menor crecimiento de la población mundial de vehículos y a la media de edad de los vehículos, que prácticamente no varía, se espera asimismo un ligero crecimiento del negocio de Aftermarket. Basándonos en la propia observación del mercado, el Grupo espera un crecimiento del volumen de negocios de la División Automotive Aftermarket del 1 al 3% a tipo de cambio constante (cifra comparativa actualizada para 2018: 2,2%) y un margen EBIT antes de efectos especiales del 15 al 16% en 2019 (cifra comparativa actualizada para 2018: 18,2%).

En la División Industrial, el entorno macroeconómico apunta a una ralentización del crecimiento de la producción industrial mundial. Basándose en estas consideraciones, el Grupo Schaeffler espera un crecimiento del volumen de negocios de la División Industrial del 1 al 3% (cifra comparativa actualizada para 2018: 10,1%) en 2019 a tipo de cambio constante. Asimismo, la División Industrial prevé alcanzar un margen EBIT antes de efectos especiales del 10 al 11% para el mismo período (cifra comparativa actualizada para 2018: 10,8%).

Las ambiciones financieras para 2020 que se formularon en 2016 ya no se pueden mantener, puesto que el entorno del mercado sigue siendo muy exigente.

''Prevemos que el entorno, en particular en el negocio internacional de la automoción, seguirá siendo extremadamente exigente y desafiante. Al mismo tiempo, esperamos un retroceso aún mayor de la economía mundial. Las cautelosas previsiones del Grupo Schaeffler reflejan estas valoraciones'', ha afirmado Klaus Rosenfeld. ''Sin embargo, confiamos en que continuaremos creciendo de manera rentable. Nuestra estrategia es la correcta. Seguimos avanzando sistemáticamente en la transformación, con medidas adicionales y a mayor velocidad cuando sea necesario, como muestra el programa RACE.''

Puede consultar el balance anual en este enlace: www.schaeffler-annual-report.com

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Determinadas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones enfocadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden conducir a que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.

Sobre Schaeffler

El Grupo Schaeffler es un proveedor global del sector industrial y de la automoción. Mediante componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de motor, transmisión y chasis, así como con soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para una gran variedad de aplicaciones industriales, el Grupo Schaeffler ya da forma a la ''Movilidad del mañana'' a un nivel decisivo. En 2018, la empresa generó ventas por un valor de 14.200 millones de euros. Con unos 92.500 trabajadores, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar y cuenta con una red internacional de plantas de producción, centros de investigación y desarrollo, y sociedades comerciales en 170 emplazamientos de 50 países. Con más de 2.400 registros de patentes en 2018, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemania de Patentes y Marcas.