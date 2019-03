Schaeffler establece el equipo del futuro Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 17:23 h (CET) Nuevos CEO para las regiones de las Américas y Asia/Pacífico.El Executive Board se rejuvenece y se internacionaliza todavía más. Finalizada la formación del equipo Sobre la base de las decisiones adoptadas el 1 de marzo de 2019 por el Consejo de Supervisión de Schaeffler AG, el Comité de Dirección de Schaeffler AG tomó las decisiones de personal que afectan al Comité de Dirección del Grupo Schaeffler y que se detallan a continuación. Como hasta ahora, el Comité de Dirección estará formado por ocho directivos y cuatro CEO regionales. El equipo se rejuvenece y se internacionaliza todavía más. Los miembros son casi exclusivamente directivos con muchos años de experiencia en el Grupo Schaeffler.

Después de que el Consejo de Supervisión de Schaeffler AG nombrara a Uwe Wagner como sucesor del Prof. Dr. Ing. Peter Gutzmer el 1 de marzo de 2019, y prolongara cinco años más el contrato de Matthias Zink, CEO de la División de Automotive OEM, el siguiente paso ha sido el nombramiento de nuevos CEO regionales para las regiones de las Américas y Asia/Pacífico. Asumirán sus nuevos cargos y pasarán a formar parte del Comité de Dirección del Grupo Schaeffler en el transcurso del año 2019.

El 1 de octubre de 2019, Marc McGrath (52) asumirá el cargo de CEO para la región de las Américas, sustituyendo a Bruce Warmbold (63) que se jubilará a finales de este año. El señor McGrath inició su carrera profesional en 1988 como estudiante universitario en Schaeffler. Se graduó en ingeniería mecánica y ha ocupado diversos cargos directivos en Schaeffler. Desde 2016, dirige la División de Automoción en la región de las Américas.

En el futuro, Dharmesh Arora (51) dirigirá la región de Asia/Pacífico. Actualmente ocupa el cargo de CEO de Schaeffler India Ltd., la única filial del Grupo Schaeffler que cotiza en bolsa, y dirige la importante subregión. Entró en la empresa en 2012 y ha realizado una contribución decisiva al fortalecimiento de la posición de Schaeffler en la India.

Anteriormente, el Sr. Arora ocupó puestos directivos en la India, Tailandia y EEUU. El 1 de octubre de 2019 sucederá a Helmut Bode (65).

Klaus Rosenfeld, Chief Executive Officer de Schaeffler AG, ha comentado la reorientación del Comité de Dirección con las siguientes palabras: ''Con los cambios de personal que anunciamos hoy, el equipo del futuro está completo. Es más joven, incluso más internacional, y ha sido reclutado esencialmente en nuestras propias filas. Ante esta inminente transformación, no hay nada más importante que disponer de un equipo directivo fuerte y que se mantenga bien unido. Estamos tomando medidas para llevar con éxito al Grupo Schaeffler hacia el futuro como proveedor mundial de los sectores automoción e industria.''

Sobre Schaeffler

El Grupo Schaeffler es un proveedor global del sector industrial y de la automoción. Mediante componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de motor, transmisión y chasis, así como con soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para una gran variedad de aplicaciones industriales, el Grupo Schaeffler ya da forma a la ''Movilidad del mañana'' a un nivel decisivo. En 2018, la empresa generó ventas por un valor de 14.200 millones de euros. Con unos 92.500 trabajadores, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar y cuenta con una red internacional de plantas de producción, centros de investigación y desarrollo, y sociedades comerciales en 170 emplazamientos de 50 países. Con más de 2.400 registros de patentes en 2018, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemania de Patentes y Marcas.

