Los padres millennials dejan de ser meros espectadores en el cuidado de sus hijos, según Mustela

Coincidiendo con la celebración del Día del Padre el próximo 19 de marzo, desde Mustela, de Laboratorios Expanscience, han analizado cuáles son las principales características del padre millennial Los padres millennials, aquellos nacidos entre 1980 y 1995 y englobados en la Generación Y, han revolucionado la forma de entender la paternidad. Atrás quedaron los padres que no sabían dar de comer a sus hijos, no bañaban al bebé y mucho menos cambiaban un pañal. Ser un mero espectador se acabó. Los padres millennials están activamente involucrados en el cuidado de sus hijos.

El modelo ha evolucionado mucho en los últimos años. Nada de remedios caseros, ahora hablan directamente con un pediatra a través de una app disponible las 24 horas del día, los siete días del año. De hecho, la mayoría de los padres reconoce que cuidan de sus hijos de una manera diferente a como lo hicieron con ellos. Según las últimas investigaciones realizadas por el Observatorio de Trendsity: el 73% les transmite la igualdad en las responsabilidades; el 53%, mayor tolerancia y respeto por las diferencias; el 47% busca que sean sinceros, y el 44% que sean bondadosos.

Está concienciado con el reparto igualitario, tanto de las tareas como de las obligaciones de ser padres. Por ello, quiere poder disfrutar de un tiempo similar al de su pareja cuando nace el bebé y poder compartir el cuidado de los hijos desde las primeras semanas de vida.

A diferencia de la generación de sus padres, los padres de la Generación Y han aprendido a conciliar mejor, según asegura el estudio 'Conciliación, vida familiar y ocio', en el que el 7 de cada 10 afirman introducir a sus hijos en sus propias aficiones. Mejor en familia

Según una investigación realizada por Ignis Media Agency, el 70% de los padres del nuevo milenio se involucra en las tareas y cuidado diario de sus hijos, la gran mayoría (9 de cada 10) desea convertirse en el padre perfecto.

Otra característica diferencial se produce a la hora de comprar los productos para los más pequeños. Antes de adquirir nada prefieren leer y comparar las reseñas del producto en foros, blogs y páginas especializadas, hasta estar seguros de la compra, como destaca el informe de ‘Millennial Dads Turn to Digital in Their Moments of Need’ elaborado por Google. Pero no solo buscan otras opiniones, sino que ellos mismos son muy activos en redes sociales y no dudan en comentar y explicar sus propias experiencias.

Además, 8 de cada 10 millennials están dispuesto a modificar su estilo de vida para preservar la naturaleza, según datos del Foro Económico Mundial. Estos ‘Padres Zen’ exigen cada vez más nuevos valores como la transparencia, la sostenibilidad, el cuidado por el medio ambiente y el compromiso social.

