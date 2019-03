Schaeffler tiene previsto emitir bonos de grado de inversión

El proveedor global de los sectores de automoción e industrial tiene previsto emitir bonos de grado de inversión basados en sus cifras para la totalidad del ejercicio 2018 y en función de las condiciones del mercado Schaeffler ha establecido un programa de emisión de deuda con un volumen de hasta 5.000 millones de euros para la emisión de bonos de grado de inversión en los mercados de capital de deuda.

Desde el año pasado, Schaeffler está calificada como grado de inversión (investment grade) por las tres agencias de calificación internacionalmente reconocidas, Fitch (''BBB''), Moody’s (''Baa3'') y Standard & Poors (''BBB''). Estas tres calificaciones confirman el sólido balance y la fortaleza de capital del Grupo Schaeffler.

Actualmente, la estructura financiera del Grupo consiste en préstamos bancarios sindicados y bonos de alto rendimiento (high yield) parcialmente rescatables. La transformación de la estructura financiera y el establecimiento a largo plazo como empresa con calificación de ''investment grade'' crean una mayor flexibilidad operativa y financiera para respaldar la implementación de la estrategia de crecimiento de Schaeffler.

Dietmar Heinrich, Chief Financial Officer de Schaeffler AG, ha subrayado: ''En los últimos años, el Grupo Schaeffler ha desarrollado con consistencia su estructura financiera. Con la emisión prevista de los bonos de grado de inversión, continuaremos en este camino y queremos establecernos en este segmento del mercado a largo plazo''.

Descargo de responsabilidad

Este anuncio no constituye una oferta para comprar, vender o disponer de ningún otro valor de Schaeffler AG, ni una solicitud de una oferta para comprar cualquier título de Schaeffler AG. La compra o suscripción de bonos de Schaeffler AG solo debe realizarse en base al folleto de valores aprobado.

El presente anuncio no debe distribuirse ni publicarse en los Estados Unidos de América (incluyendo sus territorios y posesiones), Canadá, Australia o Japón, o en ningún otro país en el que dicha distribución pueda ser ilegal. Los receptores de este anuncio deberán informarse y tener en cuenta estas restricciones. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes del mercado de capitales de dichas jurisdicciones.

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Determinadas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones enfocadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden conducir a que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.

Sobre Schaeffler

El Grupo Schaeffler es un proveedor global del sector industrial y de la automoción. Mediante componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de motor, transmisión y chasis, así como con soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para una gran variedad de aplicaciones industriales, el Grupo Schaeffler ya da forma a la ''Movilidad del mañana'' a un nivel decisivo. En 2018, la empresa generó ventas por un valor de 14.200 millones de euros. Con alrededor de 92.500 trabajadores, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar y cuenta con una red internacional de plantas de producción, centros de investigación y desarrollo, y sociedades comerciales en 170 emplazamientos de 50 países. Con más de 2.400 registros de patentes en 2018, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemania de Patentes y Marcas.