ESPIAMOS crea el primer centro de experiencias para productos de espionaje y seguridad en España Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 16:44 h (CET) Aporta un servicio integral de venta y asesoramiento a particulares, empresas y profesionales. En el corazón de Chamberí, un centro de experiencia donde conocer, probar y comprar las novedades más impactantes en productos de espionaje. Consolida su presencia en la capital y prevé aperturas en Valencia y Barcelona durante el 2019 Espiamos, empresa pionera española especializada en venta y asesoramiento de artículos de seguridad, vigilancia y contraespionaje, abre su segunda tienda física en Madrid (Calle Francisco de los Ríos , 24) este mes de marzo.

Esta compañía, con presencia en España, Portugal y Latinoamérica, aporta un servicio integral de venta y asesoramiento de sistemas de vigilancia orientado principalmente a particulares que requieren de una solución inmediata a problemas concretos, así como a empresas y profesionales con necesidades más exigentes en las últimas técnicas de seguridad o contraespionaje.

El nuevo establecimiento de Fernández de los Ríos se convierte en el primer espacio de la marca en España diseñado como centro de experiencia para productos de espionaje y seguridad. Se une a su tienda de Duque de Sesto 13 que se ha convertido en centro de referencia nacional por sus equipos exclusivos y por la sofisticación de su catálogo con las marcas más importantes a nivel global.

Pese a su nacimiento como empresa online, Espiamos apuesta por su expansión nacional e internacional con nuevas aperturas de tiendas físicas donde ofrecer a sus clientes la posibilidad de asesorarse y probar todos los productos antes de realizar la compra, una opción muy demandada por usuarios y empresas que precisan de asesoramiento experto ante la continua evolución de las amenazas en el sector de la seguridad para las que Espiamos ofrece soluciones modernas y fiables . Tanto esta segunda apertura en Madrid como las ya previstas en Valencia y Barcelona para los próximos meses, tiene como finalidad acercar al cliente todo el potencial de Espiamos y consolidar la expansión que también se ha producido con las sedes internacionales de Colombia y Ecuador.

Tecnología punta de cada fabricante líder en el mundo

El catálogo que ofrece Espiamos supera los 1.500 artículos, destinados a particulares, profesionales de la seguridad o empresas interesadas en proteger sus activos e incrementar su seguridad.



Desde cámaras espías que pueden ir camufladas en bolígrafos, botones, llaveros, gafas o botellas de agua, hasta la grabadora de audio más pequeña del mundo, pasando por localizadores GPS, micrófonos para escuchar a través de las paredes, teléfonos encriptados para altos ejecutivos, sistemas de escucha sin límite de distancia mediante tecnología GSM hasta la más reciente tecnología para detectar escuchas o seguimientos

Espiamos es distribuidor exclusivo en varios países de marcas líderes del sector como LawMate, Sun-Mechatronics ,Ts-Market, Stealthronic, Digiscan Labs lo que permite que los sistemas de seguridad que oferta sean referentes globales en relación calidad-precio . La grabadora de audio más pequeña del mundo con tecnología rusa, la más alta en este segmento, los micrófonos para escuchar a través de paredes fabricados en Japón son algunos de los equipos que sólo se pueden comprar en Espiamos. Otras potencias como Taiwán con la fabricación de mini cámaras profesionales o Israel para la encriptación de comunicaciones también forman parte del elenco de territorios de origen de los productos de Espiamos.

“A pesar de nuestra ya larga experiencia y de la satisfacción que nos provoca contar con la creciente confianza de los clientes , buscamos innovar continuamente con nuestras tiendas, diseñando espacios que garanticen la confidencialidad y el asesoramiento más especializado tanto para el público particular como para profesionales . Un catálogo en constante renovación, personal altamente cualificado y contar sólo con los productos más sofisticados es lo lo que ofrcemos en todas nuestras tiendas comenta Carlos Cortés, Asesor Internacional de Espiamos

En apenas seis años, Espiamos ha dado cobertura a cerca de 10.000 clientes en todo el mundo, convirtiéndose en referente de la asesoría, diseño y ejecución de planes de seguridad. Sus productos gozan de la confianza de eventos como el rally Dakar, diferentes programas de investigación con cámara oculta, en series como ‘Policías en Acción’, en películas como ‘Secuestro’ o el congreso de detectives de APDPE. Desde su sede de Bogotá (Colombia), atiende a agencias gubernamentales de todo el continente americano, siendo además un miembro destacado en las ferias de seguridad más importantes a nivel nacional, como SICUR, e internacional, como la Feria Internacional de Seguridad E+S+S de Bogotá, donde este año sus productos recibieron un especial reconocimiento en la denominada “Cápsula de Innovación”.

