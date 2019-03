Ideas baratas para hacer que la casa luzca bien en primavera, que propone tiendas.com Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 16:56 h (CET) Ahora que llega la primavera, la gente parece que se comienza a preocupar más del cuidado del jardín, de la piscina y de la casa en general. Y es que, la primavera la sangre altera, aunque en Canarias disfrutan siempre de la primavera eterna, lo cierto es que, en el resto de la península, se nota el cambio de estación, y con esos cambios de temperatura, las visitas de amigos a casa, alrededor de las barbacoas proliferan Los encuentros de fin de semana en las casa de los amigos se multiplican, para disfrutar de una velada tranquila o no, con barbacoa incluido, hacen que las casas sean más expuestas a las miradas de amigos y conocidos, y muchas casas no estén preparadas para ello, por eso, desde tiendas.com proponen que con unas pequeñas correcciones rápidas y baratas, se pueden hacer más atractivas las casas de forma visual.

Pintar

Un lavado de imagen pintando la casa, sobre todo, en las estancias más visitadas, como salón, cocina y baños, hará que la casa sea más acogedora, una recomendación usar colores que no cansen, el blanco nunca falla.

Plantas

Una casa sin plantas, es como un policía sin pistola; y si se opta por plantas aromáticas, el olor de la primavera entrará en la casa. Pero esta medida no es apta para los alérgicos al polen. Camuflar las plantas en las estanterías, llenar esquinas vacías, colgarlas del techo, vestir las plantas con bonitas macetas, añadir flores cortadas en floreros, etc. son algunas ideas que propone María José Capdepón CCO de tiendas.com.

Ventanas

No hace falta gastar mucho dinero en ello, basta con poner unas persianas de bambú, unas cortinas de la marca Ikea en barras de tensión ajustables que encajan perfectamente dentro del marco, incluso papeles decorativos adherentes… Le dará un toque diferente a la casa.

Libros y objetos de colección

Los libros también dan un toque a la decoración de las casas, intentar apilar algunos libros horizontalmente en estanterías de pared para dar un aire intelectual a la casa es una idea interesante. Si se es coleccionista de objetos, hacer que se vean, llenar las estanterías con ellos, también es otra opción.

Cestas y cestos de mimbre

Los cestos se reinventan y recuperan su lugar en casa, el revivial más ' fashion' para decorar toda la casa. Desde el salón hasta el baño o el dormitorio, son un recurso versátil para guardar decorando de forma barata.

Cojines decorativos

La gama de colores define el estilo. Los cojines decorativos crean una imagen más acogedora de la casa, y si además de decorar se les da otro uso, pues mejor que mejor, como los cuadrantes de 60 x60 que son ideales para la lectura.

Alfombras de pelo

Confieren a la vivienda un toque de personlaidad extra. Pero si hay personas alérgicas a los ácaros, este punto no es una buena idea.

Iluminar la casa: Pon lámparas, luces, farolillos, velas, candelabros

Poner lámparas, luces, farolillos, velas, candelabros.. Pero a menos que se vaya a realizar una cirugía en la casa, no usar una iluminación excesiva.

Ganchos

Son ideales como complementos de decorativos para exhibir bolsos, collares, pañuelos y dar una apariencia hogareña. Excelente si el espacio de almacenamiento del que se dispone es escaso.

”Moodboard”

Son los tableros llenos de imágenes, textos, gamas de color y texturas, con los que se pueden tener las ideas más claras y avanzar con la decoración de la casa, dejarse guiar por la intuición y las sensaciones, así como, visualizar los cambios que se quieren realizar antes de llevarlos a cabo, son una ayuda extra a la hora de realizar esos pequeños pero importantes cambios en la casa.

