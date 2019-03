Sorprende con Hydro 5 Sense en el Día del Padre Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 16:28 h (CET) Hydro 5 Sense de Wilkinson es ideal para todo tipo de padres, hasta los que tienen la piel más sensible, gracias a sus depósitos de gel hidratantes. Con este innovador sistema de afeitado sorprenderás a esa persona que más quieres convirtiendo una rutina diaria en un verdadero ritual de belleza El día del padre está a la vuelta de la esquina y es la excusa perfecta para tener un detalle que le ayude en su día a día. Este año Wilkinson lo pone muy fácil con su nueva maquinilla Hydro 5 Sense, un sistema de afeitado que permite disfrutar de una experiencia única, convirtiendo una rutina diaria en un verdadero ritual de cuidado masculino.

La nueva maquinilla Hydro 5 Sense tiene un innovador mango con tecnología Shock Absorb, que se ajusta a los cambios de la piel, proporcionando la cantidad óptima de presión que se ejerce en cada pasada, para evitar cortes y garantizar un afeitado suave y cómodo. Este sistema es ideal para todo tipo de padres, hasta para los que tienen la piel más sensible, gracias a sus depósitos de gel hidratantes.

Hydro 5 Sense contiene distintas formulaciones integradas para facilitar la hidratación en cada pasada. La fórmula Energize incorpora mentol para despertar la piel y refrescarla, ayudando a eliminar los signos de cansancio. Y la fórmula Hydrate, que incorpora aceite de coco, para hidratar y suavizar la piel durante y después del afeitado. Estos sistemas ofrecen la máxima hidratación en la piel incluso para los hombres que se afeitan diariamente.

Este año regala una experiencia única para esa persona a la que más quieres. Hydro 5 Sense simplifica el proceso del afeitado con los mejores resultados en el menor tiempo y cuidando al máximo su piel.

Wilkinson, una marca legendaria

Wilkinson es el experto en afeitado, desarrollando productos para el cuidado de la piel del hombre de todo el mundo desde hace 250 años. Los científicos de la marca han desarrollado importantes innovaciones que han revolucionado el afeitado masculino. Su historia es un largo viaje en el que tradición e innovación se combinan para ofrecer una experiencia cómoda y eficaz. La historia de Wilkinson es una búsqueda continua del perfeccionamiento de la tecnología donde el verdadero protagonista es el afeitado.

Wilkinson, sigue innovando con productos de alto rendimiento que permiten una experiencia más cómoda, un mejor apurado y de larga duración.

PVR: 5,90 € (Hydro Sense Energize)

Puntos de venta:

Energize: grandes superficies y perfumerías

Hydrate: solo en Mercadona

Comfort: grandes superficies y perfumerías

