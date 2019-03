Efficy CRM Day, un evento para empresas que buscan una gestión de clientes efectiva Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 12:48 h (CET) Efficy compartirá su experiencia Relación Cliente durante la gira de Efficy CRM Days. Barcelona, 2 de abril de 2019: Para el primer año, Efficy organizará sus Efficy CRM Days durante el mes de abril en toda Europa. Este editor de software de CRM propondrá reuniones con sus expertos, testimonios de sus clientes e intercambios sobre el roadmap del producto que se presentará en esta ocasión. En el programa de la edición del evento en Barcelona, los testimonios de FC Energía y BNP Paribas Securities Service Cita el 2 de abril en Barcelona

Desde 2005, Efficy ha estado editando soluciones de CRM que cubren todos los problemas de Relación Cliente: Comercio, Marketing, Servicio Al Cliente y Management. Hoy, la editorial publica una facturación de 20 millones de euros y anuncia 160.000 usuarios de sus soluciones.

Para esta primera edición, Efficy piensa en grande y anticipa dos testimonios de clientes:

BNP Paribas Securities Services – 7 claves para implementar un CRM en un entorno internacional

El establecimiento de un CRM internacional es ante todo un problema humano. Pero no solo ¿Se debe dar un acceso a todo para todos los usuarios? ¿Cómo abordar las problemáticas locales mientras se piensa de forma global?

FC Energía - Un CRM para ayudar a comenzar un negocio

Tener un CRM desde el inicio de una actividad es una opción crucial que puede ser de gran beneficio. Gestión de las primeras oportunidades comerciales, proporcionando un servicio al cliente irreprochable. El CRM brinda recursos para atacar un mercado competitivo. "Pero cuidado, hay temas en los que pensar antes de lanzar: gestión de cambios, automatización de procesos etc-"

Entre la presentación de las nuevas versiones de sus soluciones, el descubrimiento del roadmap, los equipos de Efficy estarán encantados de dar la bienvenida a los profesionales de la Relación Cliente durante este día.

Un evento bajo el tema del juego

El 2 de abril en Barcelona, el 4 en París, el 16 de abril en Utrecht (Países Bajos) y el 25 en Bruselas. El tema de esta versión 2019 de Efficy CRM Dayses 'Play for change'. Porque el juego es una excelente manera para liderar el cambio en un proyecto interno, porque el juego puede ayudar a atraer a clientes y prospectos. Laurent Chabbal, Country Manager de Efficy España, animará una conferencia sobre la Gamificación y el papel que este puede desempeñar en el éxito de los proyectos.

Martes 2 de abril en Barcelona. El evento está reservado a compañías que necesiten un CRM y las plazas son limitadas.

Más información y registro en línea.

Efficy en pocas palabras

Presente en 8 países (Benelux, Francia, España, Alemania, Suiza y Turquía), Efficy es una editorial líder de CRM. Con una amplia gama de soluciones, cuenta con 2400 clientes y alcanza 20 millones de facturación. Con soluciones, en Cloud u On Premise, cubren todos los temas de Relación Cliente: comercio, marketing, servicio al cliente e reporting asociados. Entre sus referencias, tienen La Redoute, Belfius, RATP, BNP Paribas, Handicap International, SwissLife, Volkswagen, FC Energia, Carrefour Pro, VYV, Prévifrance. Su ambición: convertirse en el #EuropeanCRMChampion.

Mas información: www.efficy.com

Contacto de prensa

Nathalie Laurent

Efficy

+34 934 453 468

nla@efficy.com

