Mar Vidal, el método de Marie Kondo en versión asturiana Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 12:08 h (CET) El orden es más que una moda, ayuda a ser felices en las viviendas y en el día a día, Mar Vidal, experta en Orden única en Asturias miembro de AOPE, hace que las viviendas pasen de ser casas a HOGARES Existen en España alrededor de 130 Organizadores Profesionales inscritos en AOPE, la Asociación de Organizadores Profesionales de España, de los cuales sólo 1 es asturiana. Mar Vidal es pionera en Asturias y la única experta en Orden miembro de AOPE, en esta profesión que viene desarrollando en conjunto con la de interiorista desde finales del 2016. Los organizadores son profesionales capacitados para ayudar a las personas con el orden de sus viviendas, sus negocios y su día a día.

Pero ¿para qué sirve un Organizador Profesional y qué aporta? El orden no es sólo una nueva moda creada por Marie Kondo, su libro y su serie ahora han dado visibilidad a la profesión que es importantísimo porque el orden da seguridad, confianza y hace que las personas se sientan cómodas en sus hogares, una casa ordenada es un hogar que consigue hacer feliz a sus habitantes, que disfrutan y que no les crea ansiedad.

Un organizador ayuda con el orden de la vivienda pero también a sentar las bases de una buena convivencia, con las mudanza, con momentos de duelo inventariando y recogiendo la vivienda del fallecido o internado, ayuda a crear el espacio para un nuevo bebe o a conformar el orden en una nueva vivienda, en el caso de Mar Vidal aúna las profesiones de organizadora e interiorista por lo que ayuda con el orden pero también con la estética de las viviendas.

Comenta que en su trabajo lo más complejo es el apego que sienten las personas por los efectos materiales y lo que les cuesta deshacerse de cosas por si acaso, dice que en el momento en que entienden que deben pasar página su cerebro hace un clic y entienden como ordenar, como almacenar y los beneficios implícitos en tener una vivienda ordenada. Se denomina a si misma experta en orden y su experiencia lo avala y comenta que no existe un método para todos sino que cada persona es especial y su caso debe ser tratado como tal. Afirma que un organizador profesional consigue hacer feliz a las personas, cambia la vivienda y la vida porque la mente también cambia y aprendiendo rutinas sus clientes la llaman para hacer otras áreas pero no para repetir ya nunca más los errores del pasado o para que les ayude otra vez con un trabajo que estaba realizado.

Poner a un organizador profesional como Mar Vidal de La casa de Mar Orden y Deco en la vida es sencillo ya que se puede contratar uno por menos de 35€/hora y puede ayudar con el orden de la vivienda, las rutinas y la realizacion de tareas que ahorran tiempo tanto físicamente como de forma On Line, considera que en una vivienda estándar (2 habitaciones, salon, cocina, comedor, entrada y 1 baño) suele tardar en realizar una intervención de orden con su método TIDOREVE una semana en tandas de 4-6 horas diarias y en hacer un trastero completo con inventario y organización posterior al TIDOREVE se tardan de uno a dos días.

