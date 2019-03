Expertos en Oncohematología se reúnen en el grupo OncoRetos para identificar las prioridades en cáncer

OncoRetos es un proyecto que propone y promueve nuevas acciones enfocadas a la sostenibilidad en el abordaje del cáncer, manteniendo todo lo que hasta ahora evidencie buenos resultados Más de 20 expertos abordaron por primera vez de forma multidisciplinar el horizonte de la Onco-Hematología española, en la primera reunión del Grupo de Trabajo multidisciplinar OncoRetos, una iniciativa impulsada por Luzan5 Health Consulting, cuyo principal objetivo es identificar las prioridades a abordar en este campo, teniendo en cuenta el contexto actual de 8,9 millones de muertes producidas por casos de cáncer alrededor del mundo, el aumento del 75% de diagnósticos de esta patología en los próximos 20 años y el ascenso de los costes globales del cáncer a más de 147.000 millones de dólares .



Hay múltiples aspectos que repercuten directamente sobre el paciente onco-hematológico. Es por ello que este grupo de expertos analizó e identificó de manera colaborativa los retos presentes y futuros de su abordaje, poniendo en común puntos clave de abordaje, como la prevención y el cribado, la calidad de vida y la humanización, la mejora de la asistencia sanitaria: la coordinación asistencial y la medicina personalizada, la innovación y la investigación, los sistemas de información y la modernización de los sistemas integrados en los servicios de salud.



El Grupo de Trabajo de OncoRetos, está liderado por los doctores Josep Mª Tabernero, presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d´Hebrón de Barcelona; el Dr. Boi Ruiz, Vicepresidente de la Fundación Humans y Ex Consejero de Salud de la Generalidad de Cataluña; la Dra. Pilar Garrido, presidenta del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y el Dr. Carlos Mur, Director Gerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada de Madrid.



En palabras del Dr. Josep Mª Tabernero “OncoRetos supone un encuentro de muchos profesionales que tienen relación con las diferentes facetas del control del cáncer con el objetivo de abordar los retos a los que nos enfrentamos en la lucha contra esta patología. Una iniciativa como ésta quiere posicionarse como grupo de expertos que aborde aspectos relacionados con la prevención, el diagnóstico precoz, el diagnóstico molecular, tratamientos quirúrgicos, radioterápicos y médicos sistémicos, durante toda la evolución de la enfermedad, incluyendo el final de la vida. Ofreciendo una visión importante de los pacientes crónicos y de los pacientes supervivientes a largo plazo. Todo ello en un entorno de sostenibilidad y apostando por la introducción de la innovación tecnológica y terapéutica”.



En ese sentido, el Dr. Boi Ruiz, ha matizado que “OncoRetos es un proyecto que nace con la finalidad de proponer y promover nuevas acciones frente al cáncer, manteniendo todo lo que hasta ahora evidencie buenos resultados, mediante la identificación y priorización de soluciones para cada una de las dimensiones de la enfermedad: la biológica, la emocional y la social”. Por otro lado, el Vicepresidente de la Fundación Humans y Ex Consejero de Salud de la Generalidad de Cataluña, considera fundamental “crecer en proactividad ante el cáncer desde la prevención y la detección precoz, reforzar el tratamiento singularizado y de precisión mediante el progreso de la investigación y centrar la atención en la persona y su entorno como sujeto activo de la enfermedad”.



El Grupo de Trabajo multidisciplinar OncoRetos revisó y analizó Estrategias de Cáncer internacionales y nacionales, Planes de Cáncer autonómicos como los de País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón -que están vigentes y muy desarrollados- y las recomendaciones de las principales Sociedades Científicas implicadas en el abordaje del cáncer, con el objetivo de priorizar retos sobre la mejora de las estrategias de prevención y diagnóstico precoz, la identificación de nuevos biomarcadores, la definición de poblaciones de pacientes que se beneficien de la terapia en adyuvancia, la medición de los resultados en salud y los modelos de financiación de la Medicina Personalizada entre otros. Esto se hizo partiendo de recomendaciones clave puestas en común de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), la Sociedad Americana de Hematología (ASH), la Sociedad Europea de Hematología (EAH) y la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).



En cuanto a los retos y desafíos de la Onco-Hematología en España, la Dra. Pilar Garrido ha puntualizado que “el abordaje del cáncer es un reto sanitario de primera magnitud, no solo por el aumento de incidencia y prevalencia sino por la complejidad organizativa que requiere tener como objetivos la mejor atención a los pacientes y la equidad en el acceso. También es crucial avanzar en la evaluación de resultados y en el análisis de modelos que faciliten la innovación en un entorno tan dinámico y económicamente complejo. Por tanto, se necesita una mirada multidisciplinar como la que el proyecto OncoRetos propugna. La reunión fue un magnífico exponente del enorme potencial de esta iniciativa”.



Por su parte, el Dr. Carlos Mur señaló que “el mayor aporte cualitativo de la iniciativa OncoRetos es que se trata de priorizar la inclusión de nuevas líneas terapéuticas en un contexto de mayor supervivencia de nuestros pacientes, consiguiendo mejores fórmulas de financiación y contratación para incorporar los tratamientos integrales y efectivos. Ganar a futuro es un reto que nos implica a todos; pacientes, familiares, clínicos, cuidadores, gestores, decisores”.



Tras analizar estas cuestiones y obtener la opinión de los expertos referente a las necesidades en este campo dentro del Sistema Nacional de Salud español, se ha establecido en la hoja de ruta, la elaboración de unos documentos de conclusiones que incluyan recomendaciones a estos retos desde una perspectiva multidisciplinar.



La primera reunión del Grupo de Trabajo multidisciplinar OncoRetos -tras la constitución del Comité Científico que estableció las bases del proyecto y las temáticas a abordar- tuvo lugar en Madrid y estuvo compuesta por el Comité Científico y 20 líderes y referentes de la Oncología Médica, Hematología, Farmacia Hospitalaria, Epidemiología, Anatomopatología, Medicina Familiar y Comunitaria y de la Gestión.